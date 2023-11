Marijampolės kriminalistai sulaikė labai didelę narkotikų bei pinigų kontrabandą

Šių metų rugsėjo 27 d. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai surengė slaptą sulaikymo operaciją.

Per policijos operaciją Lazdijų rajone buvo sustabdytas krovininis automobilis „Mercedes-Benz Sprinter“. Jis vyko iš Jungtinės Karalystės per Lenkiją į Lietuvą.

Automobilį vairavo Jurbarko gyventojas. Automobiliu gabenamose siuntose rasti paslėpti vakuuminiai paketai. Juose aptikta apie 14 kilogramų kanapių.

Į vakuuminius paketus supakuotos kanapės buvo užpiltos kava, kad pareigūnų tarnybiniai šunys neužuostų gabenamų narkotikų. Taip pat automobilyje rastas paslėptas vakuuminis paketas su labai dideliu kiekiu metamfetamino.

Be to aptikti 3 paketai su paslėpta 42 tūkstančių svarų sterlingų (50 tūkstančių eurų) grynųjų pinigų kontrabanda. Per kratas sulaikytojo namuose rastas didelis kiekis psichotropinės medžiagos – amfetamino.

Marijampolės kriminalistai su Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnais sulaikė Klaipėdos rajono gyventoją. Jis yra siejamas su narkotinių medžiagų kontrabanda.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Abiem sulaikytiems įtariamiesiems teismas skyrė suėmimą.

Tyrimą kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Nomeda Urbonavičienė. Už šį nusikaltimą gresia nuo dešimties iki aštuoniolikos metų laisvės atėmimo.