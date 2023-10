Netoli Vilniaus susidūrus automobiliams žuvo Baltarusijos pilietis

Pirmadienio vakarą per didelę eismo nelaimę netoli Grigiškių žuvo vairuotojas.

Apie 19 val. 40 min. skubiosios pagalbos tarnybos gavo pranešimą, kad kelyje A1 susidūrė lengvasis automobilis „Chevrolet“ ir vilkikas.

Pirminiais duomenimis Baltarusijos pilietis, vairavęs „Chevrolet“, važiuodamas Kauno link, sustojo magistralėje už Grigiškių ir išlipo.

Vilkiko vairuotojas jo nepastebėjo ir atsitrenkė. Pasak sunkvežimio vairuotojo, lengvasis automobilis stovėjo pirmoje juostoje be šviesų ir be avarinio ženklo. Per susidūrimą lengvosios mašinos vairuotojas buvo mirtina sužalotas.

Įvykio aplinkybes aiškinasi policija.