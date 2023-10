Metų seklys: grožio paslaugų industriją nuo mokesčių dangstė medicininėmis paslaugomis ir įžūliu melu

Delfi, bendradarbiaudamas su Lietuvos policija, tęsia kasmetinį pasakojimų ciklą „Metų seklys“, kuriame šalies kriminalistai atskleidžia, kaip tyrė sudėtingiausias bylas. Šiandien – pasakojimas apie Šiaulių kriminalistų darbą, kuriuos nusikaltimo tyrimas nuvedė į tamsiuosius medicinos ir grožio paslaugų pasaulio užkulisius.

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai kartu su Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnais analizuodami apskrityje veikiančių estetinės dermatologijos klinikų duomenis pastebėjo, kad viena įmonė teikė didelį skaičių sveikatos paslaugų galimai vengiant grožio paslaugoms taikomo 21 proc. PVM tarifo. Tokių sandorių buvo fiksuota labai nemažai, todėl mokesčių administratoriui kilo įtarimų, ar tikrai ši klinika tiek daug paslaugų teikia gydymo tikslais.

Be to, įtarimų sukėlė ir įmonės darbuotojų gaunamas darbo užmokestis. Turint omenyje tai, kad teikiamos paslaugos įkainotos šimtais eurų, o įmonės akcininkės gaudavo vos didesnį darbo užmokestį nei minimalus atlyginimas. Taip pat šioje įmonėje paslaugas teikiantis šalyje gerai žinomas bei patyręs plastikos chirurgas, atvykstantis iš kito miesto, per mėnesį uždirbdavo vos tik 25 eurus.

Taip pat iš pirminių duomenų bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija Šiaulių AVPK KP ENTV pareigūnai atliko duomenų vertinimą, kai teikiamos grožio ir estetinės dermatologijos paslaugos galimai deklaruojamos kaip medicinos ar gydymo atliktos paslaugos, tokiu būdu dalyje nuo bendrovės gaunamų pajamų nesumokamas privalomas mokėtinas PVM.

Duomenys pradėjo tvirtintis jau po kruopštaus gautų duomenų sisteminimo bei analizės. Šiaulių AVPK KP ENTV pareigūnų pradėta vykdyti visos įmonės visapusiška kontrolė ir duomenų rinkimas.

Atliktų įvairių slaptų veiksmų dėka pavyko nustatyti, kad dalis nefiksuotų pajamų buvo vedama rankraštiniuose užrašuose einamuoju laikotarpiu, o vėliau šie užrašai buvo sunaikinami, kad nebūtų jokių neapskaitytų pajamų fiksavimo faktų, kad VMI tikrintojai atvykę į vietą rastų tik oficialiąją apskaitą įmonės apskaitą. Taip pat nustatyta, kad visi klientų oficialūs ir neoficialūs apsilankymo duomenys, bei atliktų paslaugų įkainiai nuo įmonės įsikūrimo buvo saugomi internetu valdomoje sistemoje „Debesyje“ prie kurių prisijungimą turėjo tik įmonės direktorė, akcininkės bei gydytojai. Minėti duomenys buvo apsaugoti keletą slaptažodžių bei prisijungiant reikalavo kito įrenginio pvz: mobilaus ryšio telefono patvirtinimo-identifikavimo. Slaptų veiksmų dėka buvo nustatyta ne mažiau 25 tūkstančių asmenų apsilankymai su jų anketiniais duomenimis ir atliktomis procedūromis bei kainomis. Tačiau mokesčių inspekcijai, kas metai veiklos duomenys buvo deklaruojami per pus mažesni.

Šiaulių AVPK KP ENTV pareigūnai atlikę keletą slaptų veiksmų kombinacijų buvo šokiruoti tokio didžiulio ir įžūlaus pajamų slėpimo masto. Administratorėms buvo nurodyta įplaukų už daugumą grožio procedūrų nefiksuoti kasos aparatu ar apsilankymo duomenis ištrinti iš oficialios buhalterinės apskaitos programos. Tad daug grynųjų pinigų plaukė tiesiai į įmonės kišenę be jokios apskaitos. Ir tai buvo ne atsitiktiniai epizodai, o įprasta kasdieninė įmonės praktika, siekiant išvengti kuo daugiau mokesčių. Tokią nusikalstamų veiksmų taktiką kaip vėliau paaiškėjo, dažniausiai naudodavo tik įgijus klientų pasitikėjimą, kai jų apsilankymas buvo ne vienetinis bei klientui nereikėjo kasos aparato kvito-čekio. Taip pat kėlė nuostabą ir tai, kad didžioji dalis klientų- dažniausiai kurie yra pasiturintys, vizito metu už atliktas paslaugas paliekantys ne menkas sumas, t. y. nuo 100-500 eurų, jie vis dar išlieka abejingi, atsiskaitymo metu pastebėtais nefiksuojamais pajamų sandoriais. Galima teigti, kad akivaizdus visuomenės toleravimas pajamų nefiksavimui, atvėrė puikią nišą įmonei realizuoti nusikalstamus veiksmus.

Preliminariais duomenimis, įmonė finansinėje apskaitoje nefiksavo ne mažiau kaip 400 tūkstančių eurų gautų pajamų ir išvengė ne mažiau kaip 100 tūkstančių eurų mokesčių. Ir tai tik dalis nusikalstamų veiksmų rezultato, nes kitą dalį sudaro suteiktos grožio ir estetinės dermatologijos paslaugos, deklaruotos kaip medicinos ar gydymo atliktos procedūros, kurioms sąmoningai neteisingai buvo pritaikytas „nulinis“ (lengvatinis - valstybės numatyta mokesčių lengvata) PVM tarifas. Patirtos žalos valstybei mastas šiuo metu yra tikslinamas. Ši mokesčių lengvata („spraga“) pasirodo taip pat puiki niša manipuliuoti vengiant privalomųjų mokesčių. Jei verslininkas nėra sąžiningas, o „sandoriai“ vyksta tik įmonės viduje ir už uždarų durų, tai PVM lengvatos pritaikymas dažnu atveju paliktas verslininko, šiuo atveju gydytojo teikiančio paslaugas, sąžinei.

Dauguma atvejų klientai net nežinojo, kad jiems buvo nustatytas ar diagnozuotas sveikatos negalavimas, nes dauguma jų vizito tikslas buvo puoselėti kūno išvaizdą. Taip pat Šiaulių AVPK KP ENTV pareigūnai buvo šokiruoti, kad tokį puikų vardą ir specialistus turinti klinika darbuotojams mokėjo „vokeliuose“ neoficialų darbo užmokestį.

2023 metų birželio mėn surengtos operacijos metu atlikta per 20 kratų, po kurių dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo, neteisingų duomenų apie pajamas teikimo pranešimai apie įtarimus buvo įteikti trims asmenims – dvejoms akcininkėms ir klinikos direktorei. Kratos tyrimo metu taip pat atliktos pas darbuotojus darbo vietose bei namuose. Kratų metu buvo išimti įvairūs dokumentai, kompiuterinės laikmenos, elektroniniai dokumentų failai ir kt. reikšmingi tyrimui daiktai bei dokumentai. Visų įtariamųjų turtas apribotas, jo bendra vertė siekia apie 489 900 Eurų.

Šis atliktas Šiaulių AVPK KP ENTV tyrimas visgi parodė, kad grožis reikalauja ne tik aukų, tačiau turi ir savo kainą, tad įmonės gydytojoms-akcininkėms bei gydytojai-direktorei teks valstybei susimokėti išvengtus bei nuslėptus mokesčius.

Pareigūnų klausimas skaitytojams, ar šios klinikos gydytojai turi išsaugoję Hipokrato priesaikos vertybes?