Girtuokliui vairuotojui teismas skyrė susimokėti daugiau nei 100 tūkstančių – dukart tiek, kiek vertas jo vairuotas „Audi“

Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad automobilio vertę atitinkanti pinigų suma gali būti konfiskuojama už kiekvieną padarytą nusikaltimą.

Rugsėjo 27 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje vairuotojas buvo nuteistas už tai, kad padarė du vienodus nusikaltimus, vairuodamas tą patį automobilį „Audi Q8“.

2020 m. rugpjūčio 13 d. jis vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, o 2020 m. rugsėjo 6 d. jam vairuojant buvo nustatytas 1,97 promilės girtumas.

Nuteistasis nesutiko su teismo sprendimu konfiskuoti dvi automobilio vertes atitinkančią pinigų sumą – 102 820 Eur. Vairuotojas apskundė nuosprendį Aukščiausiajam Teismui.

Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų teisėjų kolegija skundą atmetė. Teismas nustatė, kad automobilis buvo pripažintas abiejų nusikalstamų veikų padarymo priemone, bet jo konfiskuoti nėra galimybės, nes jis nuosavybės teise nepriklauso kaltininkui.

Todėl LAT apeliacinės instancijos teismo sprendimas konfiskuoti automobilio vertes atitinkančią pinigų sumą už kiekvieną nusikalstamą veiką laikomas priimtinu. Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad vyras per gana trumpą laiko tarpą padarė dvi atskiras analogiškas nusikalstamas veikas, vairuodamas tą patį automobilį. Be to, antrą kartą neblaivus vairavo automobilį, kai jam buvo skirta kardomoji priemonė, draudžianti vairuoti.

Vairuotojas savo elgesiu demonstravo abejingumą jam paskirtiems apribojimams bei teisės aktų reikalavimams ir kitų asmenų saugumui.

Teismo nutartyje teigiama, kad konfiskuotino turto vertė nėra ribojama įstatymų. Sprendžiant dėl konfiskuotino turto vertės dydžio, esminę reikšmę turi padarytų nusikaltimų skaičius, o ne automobilis, kuriuo padarytas nusikaltimas.