Nuo pasieniečių sprukęs kontrabandininkas raktelį paliko automobilio degimo spynelėje cigaretes atskraidino dronu

Pasienyje su Baltarusija Varėnos pasieniečiams įkliuvo Šalčininkų rajono gyventojas, atėjęs susirinkti dronu atskraidintų cigarečių. Į VSAT pareigūnų rankas pakliuvo nuo jų sprukęs, o vėliau likimo valiai paliktas, tikėtina, kontrabandininkų automobilis.

Anot VSAT, trečiadienį vakare Varėnos pasienio rinktinės Gintaro Žagunio pasienio užkardos pareigūnai vykdė tarnybą ties Liudvinavos kaimu (Šalčininkų r.). Sienos su Baltarusija ruožą stebėję pasieniečiai išgirdo garsą, būdingą skrendantiems dronams. Po keleto sekundžių išvydo ir skraidyklę su pritvirtintu kroviniu. Ji skrido Liudvinavo kaimo link.

Pasieniečiai reagavo nedelsdami – ta kryptimi nuskubėjo patrulių ekipažai. Paieškos buvo sėkmingos: anksčiau minėto kaimo apylinkėse, apie 1 km nuo valstybės sienos, miškingoje teritorijoje aptikti trys stačiakampio formos ryšuliai.

Todėl netoli nuo šios vietos VSAT pareigūnai surengė pasalą. Ilgai laukti nereikėjo. Netrukus iš Lietuvos pusės pasirodė vyras, einantis atskraidinto krovinio link. Kai jis jau ketino šį krovinį gabenti į Lietuvos gilumą, iš priedangos pasirodę pasieniečiai nešiką sulaikė. Išvydęs VSAT pareigūnus vyras taip ir liko stovėti. Jis pasienyje su Baltarusija neturėjo asmens dokumentų. Vėliau VSAT pareigūnai nustatė sulaikytojo tapatybę. Paaiškėjo, kad į pasieniečių pasalą pakliuvo 26-erių Šalčininkų rajono gyventojas.

Tuo pat metu netoli sulaikyto vyro buvo pastebėtas ir įtartinas automobilis „Volkswagen Passat“. Pamatęs pasieniečius jis nurūko Liudvinavo kaimo pusėn. Pasieniečiai skubiai blokavo įvykio rajoną ir pradėjo intensyvias automobilio paieškas. Likimo valiai paliktą pasatą – atlapomis durimis, raktu degimo spynelėje – pasieniečiai aptiko beveik už kilometro, šalia Liudvinavo kaimo.

Drono atskraidintose dėžėse buvo 2 250 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.

Įvykio aplinkybes aiškinasi ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis pradėję VSAT Varėnos rinktinės pareigūnai. Tyrimui vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Be to, sulaikytam šalčininkiečiui Gintaro Žagunio pasienio užkardoje buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Už tai, kad pasienio ruože buvo be asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento, jam gresia bauda nuo 90 iki 170 eurų.

Šalčininkietis iš pradžių atsidūrė laikino sulaikymo patalpoje Aleksandro Barausko pasienio užkardoje. Po apklausos jam buvo skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

Droną valdęs asmuo ieškomas. Automobilis „Volkswagen Passat“ ir cigaretės laikinai saugomi Varėnos pasienio rinktinės Gintaro Žagunio pasienio užkardoje.