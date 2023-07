Pakruojo rajono gyventojui už vyro nužudymą skirta 10 metų nelaisvės

Šiaulių apygardos teismas nutarė, kad Pakruojo gyventoją A. K. (gim. 1976 m.) pripažinti kaltu dėl pažįstamo vyro nužudymo ir skyrė jam 10 metų laisvės atėmimo bausmę. Anksčiau šis vyras teistas 14 kartų.

Kaip pranešė Šiaulių apygardos teismas, bylos duomenimis, nusikaltimas padarytas 2022 metų liepos 17 dieną Linkuvos miestelyje, Pakruojo rajone. Konflikto metu dėl palaidų šunų A. K. pažįstamui P. S. tyčia sudavė vieną smūgį ranka į dešinę veido pusę bei rankomis kontaktuodamas į tiksliai nenustatytą P. S. kūno vietą jį tyčia pastūmė – vyras krito aukštielninkas ant betoninių kambario grindų ir galva atsitrenkė į betoninę grindų dangą. Nertrukus P. S. mirė įvykio vietoje. Medicinos ekspertai vėliau pateikė išvadą, kad nukentėjusysis mirė dėl patirtos galvos traumos.

Kaltinamasis A. K. kaltu prisipažino, parodė, kad sudavė vieną smūgį ranka P. S. į galvą ir jį pastūmė, dėl to šis griuvo ant šono. Jis pripažįsta, kad po pastūmimo P. S. galėjo trenkiantis galva į grindis ir atsirasti mirtį sukėlę sužalojimai. Tačiau A. K. iškėlė versiją, kad nukentėjusysis galėjo mirti ir kitomis aplinkybėmis, ar nuo kito asmens, nes jį A. K. po konflikto palikęs kambaryje gulintį kitoje vietoje nei rastas įvykio vietoje, be to, anot kaltinamojo, kiti asmenys matę jį dar gyvą po to, kai A. K. išėjo iš įvykio vietos.

Kaip skelbiama Šiaulių apygardos teismo pranešime spaudai, kaltinamasis paaiškino, kad konfliktas kilęs po to, kai kieme jį puolė keli P. S. šunys, kurie dantimis bandė kabinti į sportines kelnes. Kaltinamojo žodžiais, dėl šunų puolimo supyko ir susinervino, sudavė P. S. į veidą, nes buvęs piktas. A. K. nukentėjusįjį paliko gulintį ant grindų ir išėjo. Teisme kaltinamasis tvirtino, kad pažįstamo vyro žudyti nenorėjo, labai gailisi dėl įvykusio konflikto. Nužudytojo artimieji tvirtino, kad P. S. vengdavo konfliktų, nebuvo agresyvus.

Bylą išnagrinėjęs teismas pažymėjo, kad A. K. parodymuose keliama versija ir dėl galbūt kitų nukentėjusiojo mirties priežasčių, prieštarauja esamiems įrodymams, todėl tokią versiją teismas vertina kaip siekį švelninti savo teisinę padėtį ir kaltę perkelti kitam asmeniui, taip išvengiant baudžiamosios atsakomybės. Teismas pabrėžė, kad kaltinamasis A. K., tyčia suduodamas ne mažiau kaip vieną smūgį į galvos sritį nukentėjusiajam ir jį pastumdamas, turėjo ir galėjo numatyti, kad tokiais veiksmais nukentėjusiojo sveikatai ir gyvybei gali sukelti sunkias, net ir mirtinas pasekmes, tačiau kilsiančioms pasekmėms buvo abejingas. Be to, matydamas, kad po jo smurto nukentėjusysis nukrito ir nebeatsikelia, jokios pagalbos jam nesuteikė, jo būkle nesidomėjo ir iš įvykio vietos pasišalino.

Teismas patenkino nužudytojo sesers civilinį ieškinį ir iš A. K. jai priteisė 11 463 eurus turtinei ir neturtinei žalai atlyginti.

Šis nuosprendis yra neįsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas Apeliaciniams teismui.