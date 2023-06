Neblaiviam vilniečiui skambučiai numeriu 112 kainavo 1 tūkst. eurų

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato nutarimu 38-erių vilniečiui skirta 1000 eurų bauda. Jis nubaustas už skambinimą skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112, kai pagalba buvo nereikalinga. Vilnietis melagingai pranešė apie sprogmenis bei pažemino Bendrojo pagalbos centro darbuotojų garbę ir orumą.

Bendrojo pagalbos centro duomenimis, incidentas įvyko gegužės 25 d. Pirmą kartą 18 val. 34 min. skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 paskambinęs neblaivus vyras pranešė apie Vilniuje, Katedroje, padėtą sprogmenį.

Pokalbio metu vyras keikėsi ir įžeidinėjo Bendrojo pagalbos centro pareigūnę. Darbuotoja parengė pranešimą apie galimai melagingą kvietimą ir perdavė jį policijai.

Po minutės tas pats vyras paskambino vėl. Šį kartą jis tvirtino esąs Rotušės aikštėje ir norįs pranešti apie sprogmenį Vilniaus rotušėje. Vėl keikėsi ir įžeidinėjo atsiliepusį operatorių. Kadangi mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo persiųsti duomenys rodė, kad asmuo skambina iš Šnipiškių, policijai buvo perduotas pakartotinis pranešimas apie galimai melagingą skambutį.

Iš to pačio žmogaus per dvidešimt minučių buvo sulaukta penkių skambučių. Bendrojo pagalbos centro teigimu, kitais kartais jis jau kalbėjo ne apie sprogmenis, bet prašėsi medikų pagalbos. Nepaisant to, ir toliau įžeidinėjo į skambučius atsiliepusius operatorius, nesakė tikslaus savo adreso.

Bendrasis pagalbos centras, reaguodamas į pranešėjo elgesį, kreipėsi į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, prašydamas nustatyti skambinusį asmenį ir patraukti jį atsakomybėn.

Remdamiesi gauta informacija Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato darbuotojai nustatė, kad pažeidimus įvykdė policijai jau pažįstamas vilnietis. Jis buvo patrauktas atsakomybėn pagal kelis Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius.

Bendrasis pagalbos centras primena, kad skambindami numeriu 112 dalį atsakomybės prisiima ir patys pranešėjai. Tik abipusiai geranoriškas bendradarbiavimas, pagarbus elgesys padeda priimti ir perduoti pagalbos prašymus skubiosios pagalbos tarnyboms ir greičiau, ir tiksliau. O už piktavališką elgesį gresia administracinė ar net baudžiamoji atsakomybė.