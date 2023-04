Termovizorius naudoja ne tik VSAT pareigūnai – jais „ginkluoti“ ir kontrabandininkai

Švenčionių rajone pasieniečiai sulaikė naktinius kontrabandinių cigarečių nešikus, gabenusius per pusantro tūkstančio pakelių rūkalų. O Varėnos pasieniečiai, padedami vokiečių aviganės Perlos, Lazdijų rajono miške sulaikė du vyrus su 1 800 pakelių cigarečių, pranešė VSAT.

Pirmadienį vėlai vakare VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Švenčionių pasienio užkardos pareigūnai patruliavo Švenčionių rajono Seno Janavo kaimo apylinkėse. Miške jie pastebėjo du įtartinus asmenis, kurie nešė 8 žalios spalvos ryšulius. Ši vieta yra maždaug už 400 metrų nuo valstybės sienos su Baltarusija. Abu neteisėto krovinio gabentojus pasieniečiai sulaikė. Paaiškėjo, jog tai 44-erių ir 48-erių Švenčionių gyventojai.

Foto: VSAT

Jų ryšuliuose rasta 1 750 pakelių cigarečių „Minsk City QS“ su baltarusiškais akcizo ženklais. Rūkalų vertė, įskaitant privalomus Lietuvoje sumokėti mokesčius, – apie 7 000 eurų. Asmens apžiūros metu pas vyresnįjį cigarečių nešiką rastas termovizorius „Xeye E3n infrared“.

Abu vyrai neturėjo leidimų būti pasienio ruože. Beje, tokį pasienio teisinį režimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą jie padarė jau antrąkart, dėl to jiems dabar gresia 90–170 eurų bauda.

Už akcizinių prekių gabenimą pažeidžiant nustatytą tvarką Švenčionių gyventojams pradėtos administracinės teisenos. Už tokį pažeidimą, padarytą pakartotinai, įstatyme numatytos baudos nuo 5 760 iki 6 000 eurų.

Abiem įteikti šaukimai atvykti į Švenčionių pasienio užkardą, kai ten bus nagrinėjamos jų bylos. Šiame VSAT padalinyje saugomi ir neteisėtai gabenti rūkalai.

Foto: VSAT

Vokiečių aviganės Perlos dėka sučiupti kontrabandininkai



Padedami vokiečių aviganės Perlos, Varėnos pasieniečiai Lazdijų rajono miške sulaikė Druskininkų savivaldybės ir Varėnos rajono gyventojus, gabenusius 1 800 pakelių cigarečių. Varėniškis pasieniečiams šiemet įkliūva ketvirtą kartą.

Pirmadienį vakare VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos kinologas su vokiečių avigane Perla savo atsakomybės ruože prie sienos su Baltarusija, žvalgė miškingą teritoriją. Netrukus patyręs keturkojis, kuriam dabar penkeri, ties Lazdijų rajono Macevičių kaimu užuodė įtariamųjų pėdsakus. Jais kinologą nuvedė į Lietuvos gilumą. Pėdsakais Perla sparčiai sekė apie puskilometrį, kol miškingoje vietoje, kurioje nužymėta valstybės sienos apsaugos zona (ten patekti galima tik su specialiu VSAT leidimu), prisivijo du vyrus. Šunį sekęs pasienietis jau iš tolo pastebėjo, kad tiedu apsikrovę ryšuliais.

Pasienietį su keturkoju pagalbininku išvydę kontrabandininkai nesileido bėgti, santūriai reagavo į VSAT pareigūno reikalavimą sustoti. Jų neštuose ryšuliuose rasta 1 800 pakelių cigarečių „Fest“ su baltarusiškais akcizo ženklais.

Vienas iš sulaikytųjų pasirodė esąs ne vien Kapčiamiesčio užkardos pasieniečiams gerai žinomas 25-erių varėniškis. Šiemet su baltarusiškomis cigaretėmis jis Varėnos pasienio rinktinės padaliniuose įkliūva jau ketvirtą kartą. Jo bendrininkas neturėjo asmens dokumentų, todėl jo tapatybę VSAT pareigūnai nustatė vėliau, pristatę į Kapčiamiesčio pasienio užkardą apklausai. Paaiškėjo, jog tai 26-erių druskininkietis.

Kapčiamiesčio pasienio užkardoje dėl akcizais apmokestinamų prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką sulaikytiems pažeidėjams pradėtos administracinės teisenos. Po apklausų paleistiems vyrams teks grįžti dieną, kai užkardoje bus nagrinėjamos jų bylos.

Pirmą kartą įkliuvusiam druskininkiečiui gresia bauda nuo 5 200 iki 6 000 eurų. Pakartotinai nusižengusiam varėniškiui bauda turėtų būti dar didesnė – nuo 5 760 iki 6 000 eurų.

Be to, abiem teks administracine tvarka atsakyti už buvimą valstybės sienos apsaugos zonoje be privalomų VSAT leidimų. Už tokį pažeidimą, padarytą pakartotinai, pasieniečiai varėniškiui skirs baudą nuo 90 iki 170 eurų, jo bendrininkui – įspėjimą arba baudą nuo 40 iki 90 eurų.