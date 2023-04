Įsiutusi moteris įskundė sugyventinį, bet nuteisė ją pačią

„Dramos“ mėgstančiose išgerti šeimose nėra retas reiškinys. Dažnai vyrai kumščiais tramdo žmonas ar sugyventines, šios iškviečia policiją ir bylos patenka į teismą. Paprastai aršieji sutuoktiniai nubaudžiami teismo baudžiamuoju įsakymu. Bet kartais įpykusios moterys nepagrįstai apkaltina antrąsias puses.

Apkaltino būdama girta

Telšiškė A.S. išsituokusi, nedirbanti, turinti neįgalumą, melagingai liudijo policijai, nors buvo įspėta kalbėti tik tiesą. Ji 2022 metų spalio 21 dieną Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Telšių rajono policijos komisariate apklausiama kaip liudytoja ikiteisminio tyrimo metu aiškino, kad jos sugyventinis A.B. 2022 metų spalio 20 dieną vėlai vakare stipriai sugriebė jai už kairės rankos, ištempė jėga iš lovos ir gulinčiai ant grindų tris kartus rankos kumščiu sudavė į galvą.

Matyt, papasakojusi policijai netiesą, A.S. vėliau atsikvošėjo. Mat viską ėmė pasakoti kitaip. Ji prisipažino, kad buvo išsikvietusi policijos pareigūnus, nes susipyko su savo sugyventiniu A.B. Esą sugyventinis jos nemušė, jie tik šaukė vienas ant kito. Kai liovėsi pyktis, ji išgėrė vieną raminamųjų vaistų tabletę, nuo kurios apsvaigo, pradėjo suktis galva ir praradinėjo pusiausvyrą. Norėdama šiek tiek apsiraminti ir prablaivėti, nusprendė eiti išsimaudyti. Bet vis tiek svaigulys nepraėjo. Lipdama iš vonios, griuvo ant grindų. Galvą susitrenkė į vonios duris, kaire ranka griūdama atsirėmė ir nuvertė kitus ant vonios krašto sudėtus daiktus.

Kai išėjo iš vonios, vėl susipyko su sugyventiniu. Įsiutusi nuėjo pas kaimyną, kurio paprašė iškviesti policiją, nes ją sumušė sugyventinis. Policijos pareigūnams pasakė, kad jos sugyventinis A.B. ją stipriai paėmė už rankos, ištempė iš lovos ir sudavė tris kartus į galvą. Pareigūnams parodė savo kairę ranką, kurią dar skaudėjo ir jau buvo spėjusi susidaryti mėlynė. Medikų pagalbos atsisakė, pareigūnai jos neapklausė, nes buvo neblaivi. Pareigūnams pamelavo, kad jos sugyventinis paslėpė nuo jos telefoną, o iš tikrųjų ji pati telefoną pasidėjo po pagalve, kad A.B. jo nepaimtų.

Kitą dieną, eidama į apklausą pas tyrėją, jautė labai didelę gėdą, kad melagingai išsikvietė policijos pareigūnus. Pamena, kad jai tyrėja sakė, jog, jeigu pameluos, jai grės baudžiamoji atsakomybė. Jai buvo gėda pasakyti, kad pareigūnams pamelavo, todėl vėl papasakojo melagingą versiją neva ją sugyventinis mušė. Grįžus į namus, A.B. jos paklausė, kodėl pamelavo ir susirinkęs daiktus išsikraustė pas savo mamą.

Sukėlę pavydą, susiriejo

Po kelių dienų moteris buvo iškviesta akistatai su A.B., nes tarp jų parodymų buvo prieštaravimų. Akistatos metu ji prisipažino, kad melavo, sugyventinis prieš ją nesmurtavo, buvo tik susipykę. Prisipažino, kad pati susižalojo kairę ranką ir pamelavo, jog sugyventinis prieš ją smurtavo.

Teisme moteris gailėjosi savo poelgio. Teigė žinanti, kad negalima vartoti alkoholinių gėrimų kartu su raminamaisiais vaistais, nes po to savęs nebekontroliuoja. Moteris teismo prašė jai neskirti viešųjų darbų ir baudos. Viešųjų darbų negalės atlikti, nes yra neįgali, turinti nustatytą 35 procentų darbingumą. Baudos negalės sumokėti, nes nuomojasi butą ir gauna tik neįgalumo pašalpą. Jei yra galimybė, prašė skirti laisvės apribojimą.

Teismui moters sugyventinis A.B. sakė, kad su A.S. kartu gyvena jau 6-7 metus.

Jiedu susipyko, kai jis vakare iš darbo grįžo į namus. Sugyventinė jau buvo gana stipriai girta, bet ir jis grįžo kaip reikiant įkaušęs. Jis sugyventinės paklausė, kur toji prisigėrusi. Moteris atrėžė esą su draugu. Savo ruožtu ir A.S. pasiteiravo, kur viešėjo jos mylimasis. Šis supykęs atsakė, kad su kita moterimi. Po tokio atviravimo abiem sukilo pavydas. A.S. pradėjo stipriai šaukti, jis ją ramino, prašė liautis. Kai vienas kitą pakankamai aprėkė, A.S. išėjo į vonią maudytis, jis liko kambaryje žiūrėti televizorių. A.S. grįžus iš vonios, ji vėl pradėjo priekaištauti ir jie vėl pykosi.

Moteris kibo ieškoti savo telefono, sugyventinis suprato, kad ji nori skambinti policijai. Neradusi telefono, sugyventinė išėjo iš buto. Jai grįžus, netrukus atvyko policijos pareigūnai, jam nustatė neblaivumą. Iš karto suprato, kad A.S. pamelavo pareigūnams, kad jis ją mušė. Kadangi to nedarė, apklausos metu neprisipažino. Po kelių dienų nuvyko pas A.S. susirinkti savo daiktų, moteris atsiprašinėjo. Teisme vyras teigė, kad ant A.S. nepyksta, pretenzijų neturi, tik nori, kad ji taip nesielgtų. Anot vyro, sugyventinė turi problemų dėl alkoholio, kadangi išgėrusi pradeda kvailioti. Jai yra išrašyti raminamieji vaistai, kuriuos ji kartais vartoja su alkoholiu, o tada tampa visai keista.

Teismas dėl melagingo liudijimo A.S. pripažino kalta, paskyrė jai laisvės apribojimą šešiems mėnesiams be intensyvios priežiūros, įpareigojo bausmės atlikimo laikotarpiu dalyvauti elgesio pataisos programoje. Matyt, atsižvelgdamas į kaltinamosios finansinę būklę bei neįgalumą, teismas moteriai neskyrė nei baudos, nei viešųjų darbų. (Parengta pagal Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų baudžiamąjį įsakymą).