Žiauriu 2 metų mergytės sužalojimu įtariama motina paleidžiama į laisvę: aiškėja ir įvykio aplinkybės

Prieš mėnesį Lietuvą sukrėtė įvykis, kai Raseiniuose buvo žiauriai sužalota 2 metų mergytė. Iškart po to suimta tiek mergaitės motina, tiek jos sugyventinis. Prokuratūra skelbia, kad po mėnesį trukusio motinos suėmimo, ji paleidžiama į laisvę su apykoje. Be to, pasak prokuratūros, aiškėja ir šio įvykio aplinkybės, tačiau kokios jos - vis dar neatskleidžiama.

Ikiteisminis tyrimas dėl sunkaus mažametės sveikatos sutrikdymo buvo pradėtas praėjusių metų gruodžio 26 dieną. Išvakarėse 2 metų mergaitė dėl kūno sužalojimų iš Raseinių ligoninės buvo atvežta į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikas, skelbia prokuratūra. Daugiau nei po 2 savaičių reanimacijoje mergaitė galiausiai pabudo iš komos. Gruodžio 28 dieną byloje įtarimai dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo pareikšti mažametės mamai ir šios draugui. Abiem įtariamiesiems buvo skirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas. Mažametės mamai suėmimas skirtas mėnesiui, jos draugui – dviem mėnesiams. Pastarojo gynėja kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti teismo nutartį dėl suėmimo, tačiau šių metų sausio 25 dieną Šiaulių apygardos teismas gynėjos skundą atmetė. Baigiantis įtariamosios suėmimo terminui, remiantis ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų visuma, gautomis specialistų išvadomis ir aiškėjančiomis, kaip įtariama, įvykdyto nusikaltimo aplinkybėmis, buvo priimtas sprendimas įtariamosios kontrolę vykdyti elektronine stebėjimo priemone (apykoje). Del paprašius prokuratūros atsleisti nustatytas aplinkybes, taip pat, kokia įtariamųjų pozicija dėl jų kaltės, Delfi gavo tokį atsakymą: „Apgailestauju, tačiau ikiteisminio tyrimo sėkmės klausimas neleidžia pateikti detalesnės informacijos apie šį ikiteisminį tyrimą“. Ikiteisminiam tyrimui vadovaujanti prokurorė J. Tamašauskienė pažymi, kad LR BPK 119 straipsnyje („Kardomųjų priemonių paskirtis“) numatytus tikslus galima tinkamai pasiekti ir operatyviai atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus tarpusavyje suderintomis, švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis nei pačia griežčiausia – suėmimo. Baudžiamasis kodeksas už sunkų mažamečio sveikatos sutrikdymą numato laisvės atėmimą nuo dvejų iki dvylikos metų. Primename, kad vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmenys yra nekalti, kol teismas nepatvirtina jų kaltės.