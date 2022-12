Šiaurės Airijoje lietuvis atsiskaitinėjo mirusio žmogaus banko kortele

Šiaurės Airijoje prieš teismą stojo lietuvis, atsiskaitinėjęs „Tesco“ ir „Lidl“ parduotuvėse mirusio žmogaus banko kortele.

Kaip skelbia vietos spauda, Šiaurės Airijoje nelegaliai buvęs lietuvis pripažino savo kaltę dėl kelių nusikaltimų.

Šiuo metu kalėjime laikomas trisdešimtmetis Ignotas Giedra praėjusį penktadienį nuotoliniu būdu dalyvavo į Kreigavono (Craigavon) teismo posėdyje. Jis prisipažino kaltu dėl to, kad nuo rugsėjo 4 iki 10 d. gavo vogtų daiktų, t. y. banko kortelę, telefoną ir grynųjų pinigų. Juos apgaule panaudojo keliuose prekybos centruose prekėms įsigyti. Be to nepranešė policijai, kad yra lytinis nusikaltėlis.

Jis taip pat prisipažino rugsėjo 24 d. įvykdęs užpuolimą su peiliu viešoje vietoje ir neteisėto atvykęs į Jungtinę Karalystę.

Teismui buvo pranešta, kad rugsėjo 10 d. apie 8 val. ryto policija buvo iškviesta į Portadauną(Portadown). Ten buvo rastas miręs žmogus. Vėliau policija nustatė, kad per kelias dienas mirusio asmens kortele buvo atsiskaityta daugybę kartų „Tesco“ bei „Lidl“ parduotuvėse.

Policija patikrino vaizdo stebėjimo kamerų įrašus ir nustatė, kad kaltinamasis kortele naudojosi rugsėjo 6, 7 ir 9 dienomis.

Taip pat buvo dingęs mirusiajam priklausantis mobilusis telefonas, jis rugsėjo 7 d. rastas Lergano (Lurgan) apylinkėse.

Teismui taip pat buvo pranešta, kad rugsėjo 24 d. lietuvis įsibrovė į kito gyventojo namus. Nukentėjusysis buvo svetainėje ir išmetė įsibrovėlį pro lauko duris. Nukentėjusysis matė, kaip lietuvis užėjo į kitus namus ir vėliau iš ten išėjo.

Vėliau lietuvis artinosi prie liudytojo, laikydamas dešinėje rankoje peilį. Žmogus ėmė šauktis pagalbos. Tuomet išėjo keli kaimynai ir lietuvis, metęs peilį, grįžo į savo namus.

Atvykus policijai, I. Giedra pateikė savo pasą, o paskui leidosi bėgti nuo policijos.

Advokatas teigė, kad visi kaltinimai yra rimti, o sukčiavimas naudojant mirusio asmens kortelę, buvo sunkinanti aplinkybė. Jis pridūrė, kad klientas visiškai pripažino kaltę.

Teismas skyrė lietuviui aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmę už vogtų prekių gavimą, o taip pat po penkis mėnesius kalėjimo už kiekvieną kitą nusikaltimą. Bausmės buvo subendrintos.