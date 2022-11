Išnuomotame namelyje šeimininkas rado ginklų, narkotikų ir kontrabandinės degtinės

Vilniuje vyras policijai pranešė, kad sodo namelyje, kurį buvo išnuomojęs, rado visą ginklų arsenalą, kvaišalų ir nelegalių svaigalų.

Pranešimą apie pavojingą radinį Vilniaus policija gavo sekmadienį, apie 16 val.

Vyras pareigūnus informavo, kad atvykęs apžiūrėti savo namelį Eglinės Sodų 5-ojoje g., aptiko ginklų ir svaigalų. Namelis buvo trims mėnesiams išnuomotas 35-erių vyrui.

Policijos pareigūnai, apžiūrėję namelį, aptiko ginklų arsenalą: du šautuvus „IŽ 38“ ir „Howa“ su optiniu taikikliu, pistoletą „Reck“, tris automato dėtuves, du sprogdiklius („GPV-2“ bei „M-12“) ir 341 įvairaus kalibro šovinį.

Be to rasta augalinės kilmės narkotinių medžiagų bei 18 plastikinių talpyklų. Jose – 3 litrai degtinės be lietuviškų banderolių.

Dėl neteisėto ginklų ir narkotikų laikymo pradėti ikiteisminiai tyrimai.