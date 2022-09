Išgėręs ugniagesys važinėjosi po kurortą

Palangoje policija sustabdė neblaivų vairuojantį Klaipėdos ugniagesį

Alkoholio išgėrusio pareigūno vairuojamas automobilis „Pontiac Vibe“ sustabdytas pusę devintos vakaro, Klaipėdos pl. ir Perkūno g. sankryžoje.

Prie vairo sėdinčiam Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesiui-gelbėtojui(gim. 1980 m.) nustatytas lengvas girtumas (0.82 prom.)

Pareigūnas vairavo ne tarnybos metu, buvo be uniformos. Jam surašytas Administracinio nusižengimo protokolas. Be to – gresia nemalonumai tarnyboje.