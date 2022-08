11 metų iš interneto siuntėsi pornografiją su vaikais: atgaila patikėjęs teismas vyrą paliko laisvėje

Pornografinius vaizdus su vaikais įgijusiam, laikiusiam ir platinusiam kaltinamajam J. V. teismas skyrė trečdaliu sumažintą bausmę – 8 mėnesius terminuotą laisvės atėmimą. Bausmės vykdymas atidėtas pusantrų metų ir paskirti įpareigojimai.

Teismas praneša, kad skyrė baudžiamojo poveikio priemonę – turto konfiskavimą, konfiskuojant stacionarų ir nešiojamą kompiuterius. Nuosprendis paskelbtas Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmuose.

Kaltinamasis J. V. dviejuose kompiuteriuose ir šešiose laikmenose laikė didelį kiekį failų (nuotraukas ir vaizdo medžiagą) su pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas. Nešiojamame kompiuteryje parsisiuntė ir laikė 3 867 failus, stacionariame kompiuteryje – 156 failus, laikmenose rasta 563 failai. Kaltinamasis išsiuntė nenustatytiems vartotojams ne mažiau kaip 9 failus. Nusikalstama veikla buvo vykdoma pastaruosius ketverius metus, tikslus laikas per ikiteisminį tyrimą nenustatytas.

Per teismo posėdį kaltinamasis J. V. dėl inkriminuojamos nusikalstamos veikos kaltu prisipažino visiškai. Per ikiteisminį tyrimą vyras sakė, kad maždaug apie 11 metų jis iš interneto siuntėsi pornografiją, daugiausia su vaikais, tačiau yra ir su suaugusiaisiais. Parsisiųstą pornografiją jis laikė savo kompiuteryje, labiausiai patikusius vaizdo įrašus įsirašydavo į atmintines. Parsisiųstą pornografiją žiūrėdavo.

Anot kaltinamojo, jis niekam nėra nei siuntęs, nei rodęs, nei demonstravęs turimos pornografijos, net slėpė, kad tokios turi, bet pas jį niekas ir neateidavo. Siųsti per internetą taip pat niekam nesiuntė. J. V. tvirtino, kad dabar supranta ir sutinka su tuo, kad atsisiųsdamas pornografinius failus jis juos ir išsiųsdavo kitiems žmonėms, kurių net nepažįsta. Dabar jau žino, kaip veikia programa, kuria naudodavosi, žino, kad per ją platino vaikų pornografiją kitiems, dėl to labai gailisi.

Kaltinamojo J. V. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir dėl to nuoširdžiai gailėjosi, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

Per bylos nagrinėjimą taikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas, todėl bausmė sumažinta trečdaliu.

Nuosprendį per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos galima apskųsti Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmus.