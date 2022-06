Teismo nuosprendis medžiotojui vietoj šerno iššovusiam į cisterninį traukinio vagoną su arktiniu dyzelinu

Per medžioklę visuotinai pavojingu būdu iššovusiam iš graižtvinio šautuvo į ką tik pravažiavusio traukinio cisterninį vagoną ir sunaikinusiam svetimą turtą – 3,385 tonos pavojingą aplinkai liepsnųjį arktinį dyzeliną – kaltinamajam A. J. teismas skyrė vienų metų laisvės apribojimo bausmę. Vyrui uždrausta laikyti ir nešioti ginklą bei medžioti vienus metus. Konfiskuotas graižtvinis šautuvas su optika, pranešė teismas.

„Kaltinamasis, būdamas medžiotoju, šovė į šerną, kai buvo ką tik pravažiavęs traukinio sąstatas su 55 vagonais. Kaltinamasis numatė, kad dėl jo veikimo gali atsirasti padariniai ir nors jų nenorėjo, bet sąmoningai leido jiems atsirasti, nes medžiodamas ignoravo medžioklės taisykles“, – sako bylą nagrinėjęs Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Martynas Galvičius.

Anot teisėjo M. Galvičiaus, kaltinamojo A. J. parodymai, kad jis nepastebėjo jokio traukinio, kai tuo metu taikėsi į šerną, yra paneigti įrodymais. Traukinio sąstatas buvo sudarytas iš 55 cisterninių vagonų ir vieno lokomotyvo, kurių ilgis yra 695 metrai. Todėl nepamatyti tokio ilgio traukinio vagonų sąstato būnant ir medžiojant prie pat bėgių yra neįmanoma.

Liudytojas, medžioklės žinovas, nurodė, kad A. J. medžiodamas pažeidė medžioklės taisykles, kadangi buvo numatytas medžioklės būdas „Tykojant“, o A. J. perėjo į kitą medžioklės būdą „Sėlinant“. Be to, buvo šauta virš horizonto linijos, o tai yra draudžiama graižtviniu šautuvu, nes kulka yra pavojinga 5 km. Šauti galima tik į aiškiai matomą taikinį. Kitas liudytojas nurodė, kad medžiotojas, žiūrėdamas per optiką, turėjo viską matyti, nes per optiką matoma ir į šonus, todėl asmuo turėjo matyti ir šerną, ir traukinį.

Pagal traukinio judėjimo kelią buvo nustatyta, kad netoli medžioklės vietos pradėjo tekėti kuras. Be to, patikrinus traukinio maršrutą, įvykio vietoje traukinys buvo apie 21.20 val.

Kaltinamasis A. J. teisme kaltu neprisipažino. Jis apie 2020 m. rugsėjo 10 d. vakare vykusią medžioklę pasakojo, kad medžiojo kartu su medžioklės vadovu ir dar vienu medžiotoju tykojimo būdu. Visi buvo atskiruose bokšteliuose. Nuo kaltinamojo bokštelio iki geležinkelio bėgių buvo apie 70 metrų. Temstant, apie 21 val., kaltinamasis tvirtino, išgirdęs šernus iš kitos geležinkelio pusės, išlipo iš bokštelio ir nuėjo prie bėgių bei atsitūpęs staigiai pradėjo taikytis į per bėgius lipantį šerną. Tačiau paslydęs, timptelėjo ranką ir iššovė. A. J. su kitu medžiotoju apžiūrėjo vietą, tačiau šerno nerado. Kaltinamasis nurodė, kad atkarpoje, kur vyko medžioklė, traukiniai nesignalizavo. Kai stovėjo prie bėgių, tuo metu traukinys nevažiavo, nes kitu atveju jis jį būtų „nutrenkęs“, o ir šernai tada nebūtų lipę ant bėgių.

Per ikiteisminį tyrimą vyras tvirtino tuo metu nejutę, kad važiavo traukinys, traukinio nematė, per medžioklę buvo tamsu, jokio traukinio apšvietimo nebuvo.

Kaltinamojo A. J. atsakomybę lengvinanti aplinkybė – jis atlygino nusikaltimu padarytą turtinę žalą. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Kaltinamasis A. J. tyčine kaltės forma (netiesioginė tyčia) padarė nusikalstamą veiką, kuri priskiriama prie apysunkių nusikaltimų, nusikaltimo padarymo metu buvo neteistas.

Teismas nustatė, kad kaltinamasis A. J. 2020 m. rugsėjo 10 dieną nuo 21 val. iki 21.30 val. tarpstotėje Kuršėnai–Papilė, per medžioklę, pažeisdamas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles netiesiogine tyčia, visuotinai pavojingu būdu, iššovė iš graižtvinio šautuvo į bendrovei priklausantį cisterninį vagoną ir sunaikino svetimą, pavojingą aplinkai, liepsnųjį A1 klasės arktinį dyzeliną – 3,385 tonos, kurio vertė – 3 120,26 eurų. Kilusių padarinių likvidavimas kainavo 384,52 eurų. Kaltinamasis A. J. savo tyčiniais veiksmais iš viso padarė 3 504,78 eurų vertės turtinę žalą.