Pas šiaulietį aptikta didelė vaikų pornografijos kolekcija: įkliuvęs ėmė atgailauti

Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose paskelbtas nuosprendis kaltinamajam A. J., kuris laikė pornografines nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose vaizduojami mažamečiai vaikai arba asmenys pateikiami kaip vaikai, bei juos platino.

Teismas kaltinamajam skyrė 5 000 eurų baudą (100 MGL) ir konfiskavo įrenginius, kurie buvo naudojami nusikaltimui įvykdyti: du mobiliuosius telefonus, standųjį diską ir kompiuterio sisteminį bloką su maitinimo laidu, praneša Šiaulių apylinkės teismas.

Teismas pažymi, kad baudžiamojoje byloje surinktų ir teisme ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad kaltinamasis A. J. disponavo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas ir platino pornografinio turinio dalykus.

Kaltinamasis mobiliojo ryšio telefone laikė pornografinio turinio 42 vaizdo failus, kuriose vaizduojami mažamečiai vaikai ir 8 vaizdo failus, kuriuose vaizduojami vaikai arba asmenys pateikiami kaip vaikai. Kitame mobiliojo ryšio telefone laikė pornografinio turinio vaizdo failą, kuriame vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas.

Standžiajame diske laikė pornografinio turinio vaizdo įrašą, kuriame vaizduojamas mažametis vaikas ir vaizdo įrašą, kuriame vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas. Kaltinamasis ne tik įgijo ir laikė minėtą medžiagą, bet ir platino 76 pornografinio turinio vaizdo failus ir vaizdo įrašus kitiems asmenims.

Per teismo posėdį ir per ikiteisminį tyrimą kaltinamasis A. J. visiškai pripažino savo kaltę. Per ikiteisminį tyrimą vyras dėl vaikų pornografijos sakė nežinąs kaip tai paaiškinti. Nurodė, kad dėl smalsumo jis atsisiuntė pornografijos failus su vaikais ir gyvūnais. Atsakyti, kokiomis tiksliai nuotraukomis ar vaizdo įrašais yra pasidalinęs, jis negalėjo, sakė nepamena. Per teismo posėdį A. J. nurodė, kad dalinosi pornografija, kur vaizduojami tik suaugę. Pasak kaltinamojo, vaikų pornografiją parsisiuntė, bet tikrai nesidalino, tik laikė.

Kaltinamojo A. J. atsakomybę lengvinanti aplinkybė – kad jis prisipažino ir nuoširdžiai gailėjosi, sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

Skiriant bausmę A. J. teismas atsižvelgė į visas bylos aplinkybes ir į tai, kad kaltinamasis yra neteistas. Padaryta veika priskiriama apysunkių nusikaltimų kategorijai, ji baigta ir padaryta tiesiogine tyčia. Paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu, kadangi byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per nuosprendį priėmusį Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.