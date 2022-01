Nuteistas jaunuolis, vengęs privalomosios tarnybos Lietuvos kariuomenėje

Už šaukimo į privalomąją karo tarnybą vengimą 22 metų A. B. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai trečiadienį skyrė galutinę 800,00 Eur (16 MGL) baudą. Prokurorei pasiūlius, baudžiamoji byla baigta priėmus teismo baudžiamąjį įsakymą.

Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaip įtariamasis A. B. kaltę pripažino ir parodė, jog apie tai, kad yra kaip karo prievolininkas įtrauktas į sąrašus kandidatų tarnauti Lietuvos kariuomenėje, sužinojo 2021 metų pavasarį, kai iš Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos gavo laišką su dokumentais, informuojančiais, kad už karo prievolininko pareigų nevykdymą jam buvo skirta administracinė nuobauda.

Kad pareiga atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą yra numatyta kiekvienam jaunuoliui, sulaukusiam 18 metų, jis žinojo, anksčiau yra tikrinęsis ar nėra įtrauktas į šaukiamųjų sąrašus, bet 2021 metais to nepadarė. Tris kartus gavęs laiškus su paskirta - iš pradžių 15 Eur (du kartus), vėliau – 100 Eur bauda, jas sumokėjo, tačiau nurodymo atvykti į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybą nevykdė. Baudas sumokėjęs tikėjosi, kad jokių pasekmių nekils. Į savo pareigą pažiūrėjo aplaidžiai, nebuvo atsakingas ir vengė šaukimo į karo tarnybą, praneša Kauno apylinkės teismas.

Skiriant bausmę A. B., teismas atsižvelgė į tai, kad padarytas vienas tyčinis baudžiamasis nusižengimas. Teisiamas pirmą kartą, administracine tvarka baustas. Paskirta 1200 Eur (24 MGL) bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė 800 Eur (16 MGL) bauda.

Teismas nustatė, kad A. B., būdamas karo prievolininkas, įrašytas į Kauno regiono 2021 metų karo prievolininkų sąrašą ir pagal automatiškai per Karo prievolininkų registrą suformuotą šaukimo nurodymą, paskelbtą viešai karo prievolininkų sąraše https://sauktiniai.kam.lt, turėdamas pareigą pateikti Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybai reikalingus dokumentus ir duomenis, nuo 2021 m. kovo 5 d. sistemingai nevykdė karo prievolininko pareigų; tris kartus per šaukimo metus jam buvo taikyta administracinė atsakomybė už karo prievolininko pareigų nevykdymą; karo prievolininko pareigų nevykdymas nustatytas keturis kartus per šaukimo metus – 2021 m. kovo 5 d., 2021 m. balandžio 14 d., 2021 m. birželio 29 d. ir 2021 m. gruodžio 6 d.; tokiais veiksmais karo prievolininkas A. B., žinodamas, jog privalo atvykti į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybą ir pateikti reikalingus dokumentus ir duomenis, pareigos sąmoningai nevykdė ir vengė šaukimo į privalomąją karo tarnybą.

Pažymėtina, kad už šį baudžiamąjį nusižengimą gali būti skiriama bauda nuo 15 iki 500 MGL dydžio arba areštas.

A. B., nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, per 14 dienų nuo dokumento gavimo dienos turi teisę pateikti prašymą Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Įsiteisėjęs baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.