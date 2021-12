Bus teisiamas per Vilnių 200km/val. greičiu nuo policijos bėgęs motociklininkas

Motociklininko baudžiamoji byla dėl viešosios tvarkos pažeidimo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str.) perduota nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

Š. m. birželio 16 d., apie 11 val., Vilniuje, Savanorių pr. ir V. Pietario g. sankryžoje prasidėjusios motociklo „Aprilia RSV 4RR“ vairuotojo gaudynės baigėsi nusukime į A. Goštauto g. Nuo patruliuojančių Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių rinktinės pareigūnų, fiksavusių grubius Kelių eismo taisyklių pažeidimus, sprukęs keturiasdešimtmetis bėglys sostinės gatvėmis skriejo apie 200 kilometrų per valandą greičiu, lėkė pėsčiųjų ir dviračių takais, beveik visas sankryžas kirto degant draudžiamam raudonam šviesoforo signalui.

Paaiškėjo, kad teisės vairuoti transporto priemones už greičio viršijimą vyras neteko dar 2019 m., taigi, motociklą vairavo beteisis, be to, „Aprilia RSV 4RR“ buvo be valstybinio numerio ženklų, nebuvo apdrausta privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

Už viešosios tvarkos pažeidimą vyrui gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.