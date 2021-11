Į namus įsiveržę ir senolę apiplėšę šiauliečiai nuteisti laisvės atėmimo bausmėmis

Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmuose paskelbtas nuosprendis dviem šiauliečiams, kurie įsiveržė į senolės namus ir pagrobė turto už 1 500 eurų. Teismas už plėšimą D. S. skyrė 4 m. laisvės atėmimą, kurį subendrinus, paskirta galutinė 6 m. laisvės atėmimo bausmė. Už plėšimą ir neteisėtą šaunamojo ginklo bei šaudmenų laikymą A. K. skirtas 4 m. 6 mėn. laisvės atėmimas. Subendrinus su ankstesniais nuosprendžiais, A. K. paskirtas glautinis 5 m. laisvės atėmimas. Kaltinamieji nukentėjusiajai turės atlyginti 1 500 eurų turtinę žalą.

„Kaltinamieji nusikaltimą padarė prieš senyvo amžiaus moterį, atėmė jai galimybę priešintis. Minėtas įvykis sukėlė nukentėjusiajai didelį išgąstį, jo neigiamas pasekmes ji jaučia iki šiol, – sako bylą nagrinėjusi Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų teisėja Vilma Šiukštienė. – Abu kaltinamieji, duodami parodymus, nebuvo nuoširdūs, siekė suklaidinti teismą.“

Teismas pranešė, kad kaltinamasis D. S. savo kaltę dėl 2019 m. spalio pabaigoje įvykdyto plėšimo pripažino, tačiau teigė, kad nusikaltimą padarė ne su kaltinamuoju A. K., o su liudytoju. Tokios pat pozicijos laikėsi ir kaltinamasis A. K. Jis teigė, kad D. S. ir liudytoją tik nuvežė, tačiau pats plėšime nedalyvavo ir nieko nežinojo. Tačiau nukentėjusioji ir liudytojai atpažino ne tik D. S., bet ir A. K. Kaltinamųjų nurodytas asmuo nei nukentėjusiosios, nei liudytojų nebuvo atpažintas. Minėtas asmuo davė parodymus ir išsamiai nurodė aplinkybes, kaip tądien klostėsi įvykiai, kokiu keliu jie važiavo, kur buvo sustoję, kuris iš kaltinamųjų skambino ir t. t.

11 kartų teistas kaltinamasis D. S. padarė vieną nusikaltimą, kuris priskiriamas sunkių nusikaltimų kategorijai. D. S. savo kaltę dėl plėšimo pripažino, tačiau davė neteisingus parodymus, siekė suklaidinti teismą dėl asmens, kartu su juo įvykdžiusio nusikaltimą. Teismas konstatavo, kad kaltinamojo D. S. prisipažinimas nenuoširdus, todėl nepripažintinas atsakomybe lengvinančia aplinkybe. Jo atsakomybę sunkinančios aplinkybės – kad nusikalto bendrininkų grupėje.

15 kartų teistas kaltinamasis A. K. padarė du nusikaltimus. Dėl plėšimo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra, o atsakomybę sunkinančios aplinkybės – kad nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupėje ir būdamas recidyvistas. Dėl neteisėto šaunamojo ginklo ir šaudmenų laikymo kaltinamasis A. K. prisipažino, nuoširdžiai gailėjosi, todėl teismas pripažino lengvinančia aplinkybe. Atsakomybę sunkinančia aplinkybė – tai, kad nusikalto būdamas recidyvistas.

Kaltinamasis D. S. per teismo posėdį sakė, kad jam paskambino kalėjime sėdėjęs draugas, kuris pasiūlė užsidirbti pinigų. Tuomet paprašė A. K., kad jį pavežtų iki giminaičių. Esą apie nusikaltimą A. K. nieko neminėjęs. Anot kaltinamojo A. K., išnuomotu automobiliu jis vežė ne tik D. S., bet ir kitą asmenį. Esą juos paleido prie miškelio ir laukė.

Nukentėjusioji per teisiamąjį posėdį nurodė, kad 2019 m. spalį jai grįžus į namus laidiniu telefonu paskambino vyras, kuris prisistatė policininku. Vyras teigė, kad jos dukra nukrito nuo laiptų ir sužalojo mažą mergaitę, kurios šeima reikalauja 4 000 eurų.

Nukentėjusioji labai išsigando ir pažadėjo 2 000 eurų, nors pinigų neturėjo, ir pasakė savo adresą. Moteris apie pokalbį pranešė žentui, vėliau jai paskambino dukra ir nuramino. Nukentėjusioji norėjo eiti pas kaimyną, nes pagalvojo, kad skambinusieji ateis pas ją, tačiau nespėjo. Atidarius duris, du vaikinai čiupo moterį, nustūmė į lovą, užčiaupė burną. Jie vertė namus ir ieškojo pinigų. Vienas paėmė popierių ir uždegė. Sakė, kad dabar ji sudegs su visais pinigais. Nukentėjusioji sakė, kad turbūt buvo nualpusi, nes nieko nejuto. Kai atsibudo, kambaryje buvo tylu, vyrų nebebuvo.

Teismas nustatė, kad D. S. ir A. K., veikdami bendrininkų grupėje, įsibrovė į gyvenamąjį namą ir panaudodami fizinį smurtą bei grasindami sunaikinti nukentėjusiajai priklausantį turtą atėmė galimybę jai priešintis ir pagrobė svetimą turtą.

2019 m. spalio 29 d., apie 15 val., garbaus amžiaus nukentėjusiajai atidarius gyvenamojo namo duris, D. S. ir A. K. įstūmė nukentėjusiąją į gyvenamojo namo vidų. Kaltinamasis A. K. parvertė moterį ant lovos, surišo jai virve rankas, užrišo šaliku burną. D. S. padegė žurnalą, grasino nukentėjusiajai padegti namą. Kaltinamieji reikalavo duoti jiems 2 000 eurų. Jie pagrobė iš nukentėjusiosios 1 500 eurų vertės turtą: 230 eurų, 780 eurų vertės perlų ir aukso vėrinį su apyranke; 490 eurų vertės perlų vėrinį su apyranke.

Be to, kaltinamasis A. K. neteisėtai įgijo ir laikė šaunamąjį ginklą bei šaudmenis. Ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio 8 d., jis, neturėdamas leidimo, įgijo iš nenustatyto asmens C kategorijos šaunamiesiems ginklams priskiriamą dujinį-garsinį pistoletą ir du šovinius, kuriuos per kratą rado ir paėmė policijos pareigūnai.