Į motinos laidotuves atvykęs sūnus kaltinamas nužudęs tėvą

Šiaulių apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Jūratė Tamašauskienė baigė ikiteisminį tyrimą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje savo šeimos nario nužudymu kaltinamas 33 metų šiaulietis R. R. Įtariama, kad jis po motinos laidotuvių mirtinai sumušė savo tėvą.

Prokuratūra informavo, kad tragedija viename privačiame name Šiauliuose įvyko praėjusių metų pabaigoje. Gruodžio 30-ąją buvo laidojama dėl ligos mirusi R. R. motina. Po laidotuvių artimieji kurį laiką pabendravo velionės namuose, o vėliau išsiskirstė. Name liko nakvoti tik velionės sutuoktinis ir iš užsienio į laidotuves atvykęs jo sūnus R. R. Gruodžio 31-osios dienos rytą atsikėlęs sūnus savo tėvą rado be gyvybės ženklų ir iškvietė policijos pareigūnus. Teismo medicinos ekspertizės metu buvo nustatyta, kad šiaulietis mirė patyręs mirtiną traumą nuo smūgių į galvą.

Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai, o tyrimui vadovavo prokurorė J. Tamašauskienė.

Prokurorės teigimu, R. R. nurodė, kad neprisimena, kaip ir kokiomis aplinkybėmis galėjo nužudyti savo tėvą.

Baudžiamasis kodeksas už savo šeimos nario nužudymą numato laisvės atėmimą nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Byla perduota nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.