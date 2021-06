Klaipėdos policijos pareigūnai ragina saugotis suklastotas nuorodas siuntinėjančių sukčių

Pareigūnai įspėja, kad pastaruoju metu daugėja atvejų, kai žmonės nukenčia nuo suklastotas nuorodas siuntinėjančių sukčių – į mobiliojo ryšio telefoną žmogus gauna neva banko siųstą pranešimą, kad esą jo paskyra uždaryta, o jai atblokuoti reikia paspausti atsiųstą nuorodą.

Tai padarius iš asmens sąskaitos pinigai pervedami į kitą sąskaitą, arba apmokami sukčių vykdomi pirkimai kokiose nors internetinėse parduotuvėse. Vien per šią savaitę taip buvo apgauti keli asmenys, kurie prarado nuo 500 iki 1800 eurų, pranešė policija.

Pareigūnai ragina žmones būti budresniais ir atidesniais – nespauskite jokių atsiunčiamų nuorodų prieš tai neįsitikinę, kad tai – ne sukčių pinklės. Gavus įtarimų keliančią žinutę, prie elektroninės bankininkystės patariama jungtis iš kitos ryšio priemonės, jums įprastu būdu. Neskubėkite atlikti veiksmų, kurių reikalauja sukčiaujantys asmenys, ypač kai reikalaujama pateikti asmeninius duomenis, prisijungimo prie elektroninės bankininkystė kodus, ar tuoj pat patvirtinti mokėjimus. Saugokite savo dokumentus, elektroninės bankininkystės kodus ir slaptažodžius, dažniau juos keiskite, naudokite sudėtingesnius jų derinius.

Per penkis pirmuosius 2021 m. mėnesius visoje Klaipėdos apskrityje dėl įvairaus pobūdžio sukčiavimo (pagal LR BK 182 str.) pradėti 96 ikiteisminiai tyrimai, pernai per tą patį laikotarpį – 71 ikiteisminis tyrimas. Klaipėdos mieste per tą patį laikotarpį šiemet pradėti 53 ikiteisminiai tyrimai, pernai – 24.

Nukentėjus nuo sukčių, ar įtariant ketinimus sukčiauti – visada praneškite policijai per www.epolicija.lt, arba telefonu 112.