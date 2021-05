Nuo policijos bėgęs girtas motociklininkas įlėkė į kiemą ir trenkėsi į medį

Motociklininkai nėra drausmingiausia eismo dalyvių kategorija. Apie tai byloja ir pastarųjų dviejų savaičių policijos pareigūnų susitikimai su jais. Nemažai jų vairavo motociklus, net neįgiję teisės vairuoti, nedėvėdami apsauginių šalmų, neblaivūs, jų transporto priemonės buvo neįregistruotos, jiems neatlikta techninė apžiūra, nebuvo apdraustos civilinės atsakomybės draudimu, praneša Šiaulių apskrities policija.

Štai balandžio 25-ąją, po vidurnakčio, Šiaulių rajone, Meškuičiuose dirbę policijos pareigūnai pastebėjo be šviesų važiuojantį motociklą. Kai prie jo priartėjo, pamatė, kad transporto priemonė yra be valstybinių numerių, o vairuotojas – be šalmo. Policijos pareigūnų reikalavimą sustoti motociklininkas ignoravo ir stengėsi nuo jų pasprukti.

Norėdamas pasislėpti Pievų g. gyvenamojo namo kieme, jis įlėkė į jį, nesuvaldė transporto priemonės ir trenkėsi į medį. Medis nenukentėjo, o štai 21-nerių metų vaikinas susižalojo stipriai. Dėl nosies ir raktikaulio traumų bei galvos smegenų sukrėtimo jis atsidūrė ligoninėje. Alkoholio matuokliu vaikinui nustatytas 1,83 prom. girtumas.

Dėl to, kad vairavo motociklą, būdamas vidutinio girtumo, jam pradėtas ikiteisminis tyrimas. O dėl to, kad tai darė, neturėdamas teisės vairuoti, nedėvėdamas apsauginio šalmo, nepakluso reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, vairavo neįregistruotą ir civiline atsakomybe neapdraustą transporto priemonę jam pradėta administracinė teisena. Ir vaikino laukia ne tik baudų gausa, bet gali būti ir konfiskuota transporto priemonė.

Toks pat likimas laukia ir Kelmės rajone pareigūnams nestojusio, teisės vairuoti neturinčio 18-mečio motociklininko. Vengimą susitikti su pareigūnais jis paaiškino noru išvengti baudos. Bet dabar jam gresia ne tik bauda, bet dėl nepaklusimo reikalavimui sustabdyti transporto priemonę galimas ir jos konfiskavimas.

Raseinių rajone sulaikytam 28 metų motociklininkui, kuris atsitrenkė į autobuso galą, policijos pareigūnai pradėjo administracinę teiseną dėl visos puokštės nusižengimų – vairavimą neblaiviam ir neįgijus teisės vairuoti, eismo įvykio sukėlimą ir pasišalinimą iš jo, vairavimą neįregistruotos, civiline atsakomybe neapdraustos ir techninės apžiūros neatlikusios transporto priemonės.