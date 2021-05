Skyrybų drama baigėsi BMW sprogimu sostinėje: tragedija neįvyko tik per atsitiktinumą

Prieš metus sostinėje įvykusio rezonansinio BMW sprogimo byla persikėlė į Vilniaus apygardos teismo salę. Aiškėja, kad išpuolį galėjo surengti jau ne kartą pasižymėjęs recidyvistas Andrejus Salmanovičius. Įtariama, kad pykčio vedamas vyras dėl skyrybų dramos bandė susprogdinti savo žmoną ir niekuo dėtą jos brolio draugą, tačiau kraupus planas galiausiai atsisuko prieš jį patį.

2020 metų gegužės 7-osios vakarą Minsko plente esančio prekybos centro „Norfa“ lankytojai tapo keisto incidento liudininkais. Tądien stovėjimo aikštelėje sprogo BMW, o netrukus į jį sėdo vyras ir visu greičiu nurūko iš įvykio vietos.

Tą patį vakarą BMW savininkas buvo sulaikytas, paaiškėjo, kad tai daugybę kartų teistas A. Salmanovičus. Nuo tada dienas jis leidžia už grotų.

Planas atsisuko prieš patį užpuoliką

Netrukus teisėsauga sudėliojo šio įvykio scenarijų – tą vakarą A. Salmanovičius susitiko su žmona pasirašyti skyrybų dokumentų. Ne kartą vyro smurtą ir grasinimus kentėjusi moteris dėl saugumo norėjo viską padaryti viešoje vietoje. Ji dar pasikvietė savo brolio draugą, kad šis ją apgintų, jei A. Salmanovičius pradėtų elgtis neadekvačiai.

Tačiau visa tai nesustabdė nuo kraupaus išpuolio. Kaip nurodoma kaltinime, A. Salmanovičius iš pradžių grasino žmonai, o pamatęs, kad ši sėdo į kito vyro vairuojamą BMW, nutarė santykius išsiaiškinti ir su juo.

Galiausiai jis metė sprogmenį į automobilį, kuriame sėdėjo žmona su brolio draugu, tačiau pastarasis sureagavo žaibiškai ir sviedė rūkstantį daiktą atgal į A. Salmanovičiaus BMW. Užpuolikas prieš pat sprogimą spėjo iššokti iš savo automobilio ir tik laimingo atsitiktinumo dėka niekas nenukentėjo.

Ekspertai nustatė, kad mestos petardos galia prilygsta rankinės granatos sprogimui, todėl tikėtina, kad viskas galėjo baigtis žmonių žūtimi.

Prokurorai teismui siekia įrodyti, kad šis išpuolis buvo pasikėsinimas nužudyti ir turto sunaikinimas visuotinai pavojingu būdu. Jei teismas A. Salmanovičių pripažintų kaltu, jam gresia laisvės atėmimas nuo 7 iki 15 metų.

Šeimos dramos detalės – uždaruose posėdžiuose

Šioje byloje A. Salmanovičius kaltinimas ne tik dėl šio sprogimo, tačiau ir dėl ankstesnių nusikaltimų prieš žmoną.

Dar prieš lemtingą vakarą pareigūnai jau buvo pradėję tyrimą dėl A. Salmanovičiaus smurto, grasinimų susidoroti, jos turto sugadinimo bei bandymų žmoną paveikti, kad neduotų pareigūnams parodymų.

Prie šios nusikaltimų puokštės dar prisideda ir galbūt įvykdyta vagystė. Be to, per kratas pas įtariamąjį pareigūnai rado 0,011 g amfetamino, todėl jam teks atsakyti ir į klausimus dėl neteisėto disponavimo narkotikais.

Pirmadienį vykusiame teismo posėdyje vyro žmona pasakojo, kad jį labai mylėjo ir tikėjosi, kad jis pasitaisys. Tačiau tokios viltys buvo bergždžios.

Tiesa, kai šia istorija susidomėjo žiniasklaida, bylą nagrinėjanti teisėja Aušra Bielskė, nukentėjusiosios prašymu, nusprendė viską narplioti už uždarų durų ir paskelbė posėdžius neviešais, siekdama apsaugoti privatų žmonių gyvenimą.

Tokiam sprendimui kategoriškai prieštaravo tik pats A. Salmanovičius. „Tegul visi pamato, kas darosi“, - pareiškė jis.

Turtinga kriminalinė praeitis

Dėl rezonansinio išpuolio kaltinamo A. Salmanovičiaus biografiją „puošia“ ir dar daugiau teistumų. Jis ne kartą pripažintas kaltu dėl plėšimų, vagysčių, pasipriešinimo pareigūnams ir kitų nusikaltimų.

Prieš dešimtmetį jis pasižymėjo, kai su dviem bendrais įsiveržė į namą ir lazda puolė daužyti du ten buvusius vyrus. Po to abu juos įgrūdo į bagažinę ir išvežė į mišką, kur smurtavo toliau.

Viso šio ciniško nusikaltimo motyvas – išdaužyti A. Salmanovičiaus „Audi 80“ langai.

Abu į mišką nuvežti vyrai tvirtino, kad nieko apie tai nežino, bet užpuolikams tai buvo nė motais. Galiausiai neiškentę žiauraus smurto jie sutiko sumokėti 600 litų.

„Supratau, kad išsigelbėti galiu tik tuomet, jei sutiksiu atiduoti pinigus, kito būdo ištrūkti nesugalvojau“, - teisėsaugai jau po to pasakojo vienas iš sumuštų vyrų.

Tada užpuolikai vieną savo auką paliko išrengtą ir sumuštą miške, o kitą įgrūdo atgal į bagažinę ir patraukė link jo namų, kad jis paimtų pinigus.

Savo kėslų užpuolikams įgyvendinti taip ir nepavyko, nes pagrobėjus pakeliui sustabdė policija. Tuo metu, basas ir sušalęs miške vienas paliktas vyras pats nuėjo iki artimiausio namo ir paprašė ten gyvenančių žmonių iškviesti medikus.

Už šį išpuolį A. Salmanovičiui buvo skirta 2 metų laisvės atėmimo bausmė dėl savavaldžiavimo ir neteisėto laisvės atėmimo.