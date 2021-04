„Metikų“ gaudynės nuo Pravieniškių pataisos namų tvoros baigėsi miške

Foto: Kalėjimų departamento nuotr.

Pravieniškių pataisos namuose - noras švęsti ir per Velykas, ir po jų. Per savaitgalį ir po to pareigūnai perėmė beveik 30 litrų svaigalų, 21 mobilųjį telefoną, 40 kitų ryšio įrenginių ar jų priedų, įvairių narkotinių medžiagų.

Didžiausią siuntą I sektoriaus pareigūnai sulaikė, kai iš apsaugos posto buvo gautas pranešimas apie 3 paketų permetimą į įstaigos teritoriją. Operatyviai sureagavę patrulinės grupės pareigūnai ne tik perėmė visus paketus, bet ir kartu su Kriminalinės žvalgybos skyriaus darbuotojais sulaikė asmenį, permetusį siuntą, praneša Kalėjimų departamentas. Pareigūnai tuomet pastebėjo nuo įstaigos tvoros besitraukiantį žmogų, jį pradėjo persekioti šalia teritorijos plytinčiame miške ir važiuodami tarnybiniu automobiliu šalikelėje pastebėjo įtartiną juodos spalvos automobilį BMW. Jame sėdintis jaunuolis aiškino, kad atvykęs iš Marijampolės ir atvežęs savo draugą. Operacijai tęsiantis ir bendradarbiaujant su Kriminalinės žvalgybos pareigūnais po keleto valandų netoli šio automobilio stovėjimo vietos sulaikytas ir pirmasis „metikas“. Jis, besiaiškinant aplinkybes, prisipažino permetęs tris paketus į I sektoriaus teritoriją. Paketuose rasta 7 mobiliojo ryšio telefonai, 27 SIM kortelės, 4 įkrovimo laidai, 3 švirkštai su adatom, 200 baltos spalvos tablečių, taip pat įvairių kitų tablečių. Įtarus, kad paketuose gali būti ir psichiką veikiančios medžiagos, sulaikytieji perduoti Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnams. O bendruoju pagalbos telefonu iškviesti policijos pareigūnai „metikams“ surašė dar ir administracinių teisės pažeidimų protokolus dėl karantino taisyklių pažeidimo be teisėto pagrindo kirtus savivaldybių teritorijų ribas.

