Kelyje Klaipėda-Kaunas iš priekabos iškritęs automobilis vertėsi ant stogo

Šeštadienį kelyje Klaipėda-Kaunas automobilio „VW Passat“ nesuvaldęs vyras pametė priekaboje vežtą BMW.

„Vaizdas kaip iš „Kobra 11“ filmo“, – įvertino avarijos liudininkai išvydę BMW automobilio skrydį iš vežamos priekabos.

Avarija įvyko tiek Ančios upe. Pirminiais duomenimis, „VW Passat“ automobilio tempiamą priekabą sumėtė. Priekaboje vežtas automobilis ėmė slysti ir iškrito. Po smūgio BMW atsidūrė kitoje kelio pusėje ir vertėsi ant stogo.

Nevaldoma priekaba „VW Passat“ automobilį nubloškė į atitvarą.

Avarijos liudininkai tvirtino, kad „VW Passat“ vairuotojas galėjo per greitai važiuoti, be to, toje kelio atkarpoje yra pavojingų provėžų asfalte.

Pirminiais duomenimis, medikų po avarijos neprireikė, šie du automobiliai kitų pravažiuojančiųjų nekliudė.