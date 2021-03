Savaitgalį degė gyvenamieji namai, angaras, ugniagesiai gelbėjo traktorininkus

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Per praėjusias 3 paras šalies ugniagesiai gelbėtojai vyko gesinti 104 gaisrų ir atliko 65 gelbėjimo darbus. Viename iš gaisrų buvo traumuotas žmogus. Šeštadienį, 19.29 val., gaisras kilo Druskininkų savivaldybėje, Viečiūnų miestelyje. Mediniame gyvenamajame name atviros liepsnos nesimatė, tačiau buvo tiršta dūmų. Viduje buvo sąmoningas, degimo produktais apsinuodijęs vyras. Jį greitosios pagalbos medikai nuvežė į ligoninę. Ugniagesiai atidarė kamino sklendę ir išvėdino patalpas. Autonominio dūmų detektoriaus name nebuvo, pranešė PAGD.

Šeštadienį, 8,14 val., Kretingos rajone, Darbėnų miestelyje, prie medinio gyvenamojo namo priblokuotoje katilinėje degė kietojo kuro katilas ir namo stogas. Gaisro metu sudegė kietojo kuro katilas, namų apyvokos daiktai ir 50 kv. m stogo. 8.48 val. gaisras kilo Plungėje, UAB „Litspringas“ vielų tempimo ceche. Dulkių surinkimo, filtravimo ir aušinimo įrenginyje degė susikaupusios dulkės. Gaisro metu sudegė 2 m aukščio dulkių surinktuvas. Iki atvykstant ugniagesiams, iš patalpų evakavosi 20 darbuotojų. Susiję straipsniai Siaubinga vilkiko ir automobilio kaktomuša prie Aukštadvario: transporto priemonėje sudegė nepilnametis Vilniuje Neries upėje vyras paniro po ledu 10.27 val. Zarasų rajone, Imbrado seniūnijoje, Kelpšiškių kaime, atvira liepsna degė medinis gyvenamasis namas. Atvykus ugniagesiams, jo stogas jau buvo sudegęs, į vidų įkritusi perdanga. Gaisro metu išdegė ir namo vidus. Gyventojai tvirtino, jog dūmų detektorius name buvo įrengtas. 13.43 val. Jurbarko rajone, Skirsnemunės kaime, medinio gyvenamojo namo kambaryje degė lova ir drabužiai. Gaisro metu išdegė kambarys, sudegė daiktai, išdužo langas, buvo nuardyta dalis perdangos šiltinamosios medžiagos. Dūmų detektoriaus name nebuvo. 21.09 val. Kauno rajone, Batniavos seniūnijoje, Virbaliūnų kaime, iš medinio namo pastogės veržėsi dūmai. Gaisro metu sudegė ir buvo nuardyta 40 kv. m stogo dangos. Iki atvykstant ugniagesiams kaimynai iš pastato išvedė du mažamečius vaikus. Dūmų detektoriai name buvo įrengti. Sekmadienį, 9.45 val., Šalčininkų rajone, Butrimonių seniūnijoje, Naujųjų Rakliškių kaime, liepsnojo gyvenamojo namo stogas. Gaisro metu sudegė jo konstrukcijos, buvo išardyta 5 kv. m sienos. Dūmų detektoriaus name nebuvo. 13.48 val. Kaune, Galaunės gatvėje, atvira liepsna degė gyvenamasis namas. Gaisro metu išdegė viduje buvusios pirties patalpos, apdegė 40 kv. m stogo konstrukcijų, sudegė 65 kv. m sienos šiltinamosios medžiagos, apdegė 180 kv. m medinių stogo konstrukcijų, buvo nuardyta 18 kv. m stogo dangos, sudegė prie namo priblokuotos malkinės stogas, apdegė 1 kub. m malkų. Name buvo įrengti 2 dūmų detektoriai. 17.25 val. Rokiškio rajone, Palūšnių kaime, liepsnojo medinis gyvenamasis namas. Gaisro metu sudegė apie 70 kv. m medinės perdangos, išdegė virtuvė ir prieangis, aprūko kitos namo patalpos, gaisre užduso šuo ir katinas. Dūmų detektoriaus name nebuvo. 21.22 val. buvo gautas pranešimas, kad Ignalinos rajone, Kazitiškio seniūnijoje, Rupinskų kaime, dega angaras, kurio viduje yra durpių. Atvykus ugniagesiams, iš pastato veržėsi dūmai, viduje atvira liepsna degė autokrautuvas. Gaisro metu išdegė angaro vidus. Apie 150 kub. m durpių buvo gesinamos ir įmonės technika vežamos į lauką. Ugniagesiai išnešė ir 2 dujų balionus. Šeštadienį, 11.30 val., pranešta, kad Trakų rajone, Grendavės seniūnijoje, Žuklijų kaime, traktoriaus kabinoje įstrigo žmogus. Ugniagesiai išlaužė kabinos langą ir iškėlė vyrą iš traktoriaus. Sekmadienį apie 20 val. Kretingos rajone, Kelyje Palanga – Šiauliai, buvo apvirtęs traktorius T-16. Kabinos viduje buvo vyras, kurį ištraukė ugniagesiai. Jie taip pat atvertė traktorių ant ratų.

