Iš Vilniaus skrendančiame lėktuve blaškėsi neblaivus vyras be kaukės: tetulyt, žinai, kad koronos nėra?! papildyta: įtartas ir seksualiniu priekabiavimu

Sausio 14 d. iš Vilniaus į Londoną aviakompanijos „Ryanair“ lėktuvu skridusių keleivių ir įgulos kelionę sugadino neblaivus, kaukės nedėvėjęs (pasikabinęs ją po smakru) tautietis, kabinėjęsis prie žmonių.

Į Londoną skridęs akivaizdžiai apsvaigęs lietuvis šlaistėsi po orlaivio saloną, rusiškai keikė visus, vadino velniais ir pan., o pamatęs laisvą vietą, prisėsdavo prie žmonių ir kišdavo prie jų savo veidą be kaukės. Prikišdavo savo alkoholiu tvoskiančią burną per porą centimetrų nuo keleivių veidų. Vienai moteriai pareiškė: „Tetulyt, ar žinai, kad koronos nėra?!“.

Stiuardesės karts nuo karto pabandydavo jį nuraminti, bet vyrui tai buvo nė motais. O kai stiuardas ėmė jam grasinti, kad nusileidus Londone iškvies policiją, epidemijos neigėjas tik demonstratyviai užsivertė alaus butelį.

Net ir prasidėjus turbulencijai, vyras nenustojo šlaistytis po lėktuvo saloną, užgriuvo ant žmogaus. Ėmė darinėti rankinio bagažo lentynas, pasiėmė svetimą kuprinę. Kuprinės savininkas ėmė ginti savo turtą, tada bekaukis ir jį iškoneveikė rusiškais keiksmažodžiais. Kilo konfliktas. Ir t.t.

Vyrukas apsiramino tik skrydžiui baigiantis. Bet nusileidus lėktuvui keleiviams nebuvo leista išeiti iš orlaivio – teko laukti policijos. Atvykę pareigūnai chuliganą surakino antrankiais. Išvedamas vyras muistėsi ir dar spėjo pasireikšti: rusišku keiksmažodžiu nurodė stiuardesei, kur eiti.



Apie šį įvykį Delfi papasakojo dar vienas to lėktuvo keleivis: „Buvau šiame lėktuve ir, deja, sėdėjau už šio žmogaus, kuomet jis buvo sulaikytas. Jis buvo areštuotas už seksualinį priekabiavimą ir girtumą lėktuve (policininkas sakė „sexual assault and being drunk on an airplane“). Jis taip pat priekabiavo prie stiuardesių, o prie vienos iš jų – juodaodės – naudojo rasistinius išsireiškimus“.