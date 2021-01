Kontrabandininkai pažeidė ne tik akcizinių prekių gabenimo, bet ir karantino bei patekimo į rezervatą taisykles

Foto: VSAT

Varėnos rajone Aleksandro Barausko užkardos pasieniečiams įkliuvo du Šalčininkų rajono gyventojai, gabenę 2000 pakelių kontrabandinių cigarečių. Be to, jie pažeidė asmenų judėjimo tarp skirtingų savivaldybių draudimą bei į čia esantį rezervatą pateko be leidimo, pranešė VSAT.

Pirmadienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės A. Barausko pasienio užkardos pareigūnai Varėnos rajono Šumo kaimo prieigose sulaikė du vyrus. Ši vieta yra Čepkelių rezervato teritorijoje maždaug už 3 kilometrų nuo sienos su Baltarusija. Abu vyrai gabeno nešulius. Paaiškėjo, kad 24-erių ir 37-erių Šalčininkų rajono gyventojai nešė 2000 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su Baltarusijos akcizo ženklais. Abu šiuos vyrus su cigaretėmis A. Barausko užkardos pasieniečiai buvo sulaikę ir pernai gruodį. Teismas jiems skyrė tūkstantines baudas. Dabar pasieniečiai dėl akcizais apmokestinamų prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką vėl pradėjo administracinę teiseną. Šalčininkų rajono gyventojams, pažeidimą padariusiems pakartotinai, šįkart teismas skirs didesnę baudą - nuo 5760 iki 6000 eurų. Susiję straipsniai Alytaus policija pradėjo tyrimą dėl melagingai pareigūnus vagyste apkaltinusio varėniškio Varėnos r. 15-metė pranešė, jog jos vyro atvežtame vaikiškame vežimėlyje rado narkotikų Negana to, kontrabandininkus administracine tvarka už tai, kad jie karantino metu pažeidė įvestus apribojimus iš savo gyvenamosios vietos savivaldybės patekti į kitą, pasieniečiai nubaudė 250 eurų baudomis. Šalčininkų rajono gyventojai neturėjo ir Čepkelių rezervato direkcijos leidimų patekti į šią saugomą vietovę. Medžiagą apie įvykį A. Barausko užkardos pasieniečiai perdavė rezervato direkcijai, kuri spręs, kaip bausti be leidimų rezervate buvusius abu vyrus. Po apklausų VSAT pareigūnai sulaikytuosius paleido. Šalčininkų rajono gyventojai turės atvykti į jų bylas nagrinėsiantį teismą. Cigaretės saugomos A. Barausko pasienio užkardoje.

