Nelegali prekyba turkišku tabaku ir vandens pypkėmis pogrindiniams verslininkams kaip reikiant apkarto

Iš Turkijos nelegaliai Lietuvą pasiekusio tabako prekybos ir vandens pypkių tinklą sekę pareigūnai per kratą įtariamųjų namuose aptiko įspūdingus kiekius prekių, daugiau nei 30 tūkst. eurų, kastetą ir šovinių.

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato atstovai praneša, kad Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai, vadovaujant Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorui, atlieka ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 1992 str. 2d.), kurių vertė viršija 250 MGL.

Ikiteisminis tyrimas pradėtas š. m. rugpjūtį, kai policijos pareigūnai gavo informaciją, kad Vilniaus rajono gyventojas neteisėtai disponuoja akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurių vertė viršija 12 500 eurų.

Siekiant sumažinti daromą žalą šalies ekonomikai, sąžiningam verslui, finansų sistemai, pareigūnai ėmė rinkti duomenis apie asmens galimai daromą nusikalstamą veiką. Įtarimams pasitvirtinus, buvo atlikta krata įtariamojo asmens gyvenamosiose bei pagalbinėse patalpose. Kratos metu rasta ir paimta 964,950 kg vandens pypkių tabako „Jibiar“ (kilmės šalis – Turkija) be Lietuvos Respublikos banderolių, kurių muitinė vertė įskaitant privalomus sumokėti mokesčius viršijo 250 MGL ir sudarė 12 0981,68 eurų, bei mažesni kiekiai kitų rūšių vandens pypkių tabako.

Ikiteisminis tyrimas buvo tęsiamas, siekiant nustatyti visas nusikaltimo padarymo aplinkybes, visus prie šio nusikaltimo organizavimo ir vykdymo prisidėjusius asmenis ir, atlikus neviešo pobūdžio intensyvius ikiteisminio tyrimo veiksmus, sekė kitų įtariamųjų asmenų sulaikymas bei procesinės prievartos priemonės, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 145 str.

Kauno rajone atliktų kratų metu įtariamųjų gyvenamosiose, pagalbinėse patalpose bei jų naudojamuose automobiliuose buvo rasta ir paimta 276,75 kg tabako „Jibiar“, 29,415 kg tabako „Buta“, 7,7 kg tabako „Tangiers“.

Šiuo metu kreiptasi į Vilniaus teritorinę muitinę dėl tabako muitinės vertės su privalomais sumokėti mokesčiais apskaičiavimo.

Be to, atliekamame ikiteisminiame tyrime užregistruoti ir tiriami papildomi nusikalstamos veikos epizodai pagal požymius nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 253 str. 1 d., 258 str. 2 d., taip pat atliekami turto tyrimai, kadangi be minimo tabako rasta ir paimta daugiau nei 30 000 eurų, kastetas, šoviniai.

Ikiteisminio tyrimo medžiagoje įtariamiesiems pareikšti įtarimai dėl sunkaus nusikaltimo padarymo, už kurį baudžiamasis įstatymas numato laisvės atėmimo bausmę iki aštuonerių metų. Pareigūnai ir toliau aktyviai tęsia ikiteisminį tyrimą, siekiant nustatyti šių asmenų daugiau padarytų nusikalstamų veikų ir prie šio nusikaltimo prisidėjusius asmenis.

Šį ikiteisminį tyrimą organizuoja ir kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuratūros nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.