Pareigūnai budrūs ir per karantiną: per savaitę laisvės atėmimo įstaigose rasta per 100 mobiliųjų telefonų

Foto: Kalėjimų departamento nuotr.

Nepaisant sudėtingesnių darbo sąlygų karantino metu, pareigūnai išlieka budrūs. Per pastarąją savaitę įgyvendinant įvairias draudžiamų daiktų patekimo į laisvės atėmimo vietas užkardymo priemones pataisos įstaigose paimta daugiau 100 vnt. mobiliųjų telefonų ir daugiau kaip pusšimtis šių įrenginių priedų (atmintinių, SIM kortelių ir kt.). Taip pat užkardytas, kaip įtariama, narkotinių ar psichotropinių medžiagų patekimas į pataisos įstaigą.

KD pranešė, kad vieni iš populiariausių laisvės atėmimo vietose mobiliųjų telefonų modelių – „L8Star“, taip pat kiti itin maži modeliai, kuriuos lengviau paslėpti, o dėl mažo metalo kiekio juose, sunkiau aptikti. Tačiau pataisos pareigūnai jau įgudę ir šią savaitę telefonus traukė ne tik iš įprastinių slėptuvių, bet ir iš batų, skalbimo miltelių, nuteistojo burnos ir bulvės. Siekiant užtikrinti, kad į laisvės atėmimo vietas nepatektų nuteistiesiems draudžiami turėti daiktai, įgyvendinamos įvairios kompleksinės priemonės: planinės ir neplaninės asmenų, daiktų, patalpų kratos ir apžiūros, įeinančių į įstaigas asmenų ir jų daiktų patikra, įvažiuojančio transporto patikra; naudojamos techninės priemonės; bendradarbiaujama su policija siekiant nustatyti nusikalstamas veikas vykdančius asmenis ir juos izoliuoti; įstaigose, ypač gamybinėse zonose, vykdomas patruliavimas. Susiję straipsniai Anglijos kalėjime žiauriai nužudytas pedofilas: žudikas norėjo, kad jis kentėtų kaip jo aukos Nepilnametę bandžiusiam išprievartauti jurbarkiškiui – vėl laisvė: ekspertas įvardijo, kodėl toks sprendimas yra normalus Pagal statistiką, apie 70 proc. telefonų randama pas nuteistuosius, apie 30 proc. paimama bandant juos perduoti nuteistiesiems. Pastarąją savaitę užkardyti penki draudžiamų daiktų permetimai į pataisos įstaigas. Išardžius permestus paketus, juose rasta 30 mobiliųjų telefonų, 17 SIM kortelių, modemas. Foto: Kalėjimų departamento nuotr. Vieną permetimą pareigūnai užkardė dar nespėjus įvykdyti. Vakar vakare buvusioje Vilniaus pataisos namų teritorijoje (Rasų g. 6) pastebėtas įtartinas pilietis. Įtarus, kad jis ketina Vilniaus pataisos namuose atliekantiems nuteistiesiems perduoti draudžiamus turėti daiktus, jam buvo nurodyta sustoti. Tačiau asmuo nurodymo nevykdė ir pradėjo bėgti. Persekiojant asmenį, jam iš kuprinės pradėjo kristi daiktai: žvejybos meškerė, savadarbė medinė laidynė, siūlų ritė apie 100 m. ir izoliacine juosta suvyniotas paketas, kuriame rasti 5 mobiliojo ryšio telefonai ir 5 SIM kortelės. Minėto piliečio sulaikyti nepavyko. Nors nuteistiems ir suimtiesiems karantino metu įvesta nemažai kasdienio gyvenimo apribojimų (sustabdytas ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų vykdymas, įvestas besilankančių įkalinimo įstaigoje asmenų (ne įstaigos darbuotojų) laikinas ribojimas, apribotas judėjimas nuteistiesiems, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos ir be palydos, sustabdytos nuteistųjų trumpalaikės išvykos į namus ir kt.), stengiamasi kiek įmanoma pagal šiuo metu esančias sąlygas kompensuoti šiuos apribojimus, kad nuteistieji (suimtieji) galėtų palaikyti ryšį su artimaisiais, šeimomis. Vietoj pasimatymų suteikiama daugiau nei įprastomis sąlygomis priklauso vaizdo ir telefoninių skambučių, skatinama daugiau bendrauti ir laiškais. Panašu, kad nuteistieji savaip bando kompensuoti šiuos praradimus bandydami įvairiais neteisėtais būdais gauti mobiliųjų telefonų.

