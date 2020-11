Nuteistas iš tarnybos vietos pasišalinęs ir dezertyravęs profesinės karo tarnybos karys

Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmuose paskelbtas nuosprendis K. D. dėl pasišalinimo ir dezertyravimo iš nuolatinės profesinės karo tarnybos, pranešė teismas.

Teismas, praeityje neteistam 26 metų K. D., paskyrė subendrintą galutinę bausmę – 10 mėnesių laisvės atėmimą, bausmės vykdymą atidedant 1 metams, įpareigojant per 2 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo pradėti dirbti; nedirbant, visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį registruotis Užimtumo tarnyboje; neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgė, jog padaryti du tyčiniai – apysunkis ir nesunkus – nusikaltimai krašto apsaugos tarnybai. K. D. praeityje neteistas. Administracine tvarka baustas.

„Jis suprato, kad negrįždamas į tarnybos vietą pažeidžia profesinės karo tarnybos sutartį, siekia išvengti likusio karo tarnybos laiko ir norėjo taip veikti. ”- konstatavo teismas.

Teismas nustatė, kad yra dvi K. D. atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir nėra sunkinančių aplinkybių.

Viešuose teismo posėdžiuose bylą išnagrinėjęs teismas nustatė, kad kaltinamasis K. D., būdamas nuolatinės profesinės karo tarnybos karys, priimtas į profesinę karo tarnybą ir skirtas profesinės karo tarnybos kariu, sudariusiu profesinės karo tarnybos sutartį, prisiekusiu Lietuvos Respublikai, nuo 2019 m. vasario 14 d. iki 2019 m. vasario 22 d. neatvyko į tarnybos vietą batalione, t. y. be pateisinamų priežasčių nustatytu laiku neatvykdamas į tarnybos vietą ilgiau kaip tris paras, bet ne ilgiau kaip dešimt parų – savavališkai pasišalino.

Be to, būdamas profesinės karo tarnybos karys, nuo 2020 m. gegužės 25 d. iki 2020 m. birželio 12 d. neatvyko į tarnybos vietą batalione, t. y. be pateisinamų priežasčių nustatytu laiku neatvykdamas į tarnybos vietą ilgesnį negu dešimt dienų laiką – dezertyravo.

Kaltinamasis K. D. savo kaltę pripažino visiškai.

Teismas atidėjo paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą.

„K. D. asmenybė, jo teistumo nebuvimas, nuoširdus gailėjimasis dėl padaryto nusikaltimo leidžia manyti, jog bausmės, o kartu ir baudžiamosios atsakomybės, uždaviniai gali būti pasiekti ir be realaus paskirtos laisvės atėmimo bausmės atlikimo, todėl, teismo įsitikinimu, bausmės vykdymo atidėjimo instituto pritaikymas užtikrins teisingo nubaudimo principą.“ – motyvavo teismas.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus.