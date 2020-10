Metų seklys: šimtai prostitučių gaujai nešė turtus, o vadeivos plėtė savo imperiją ir svajojo apie kolumbietes su konkurentėmis buvo žiauriai susidorojama

Delfi, bendradarbiaudamas su Lietuvos policija, tęsia kasmetinį pasakojimų ciklą „Metų seklys“, kuriame šalies kriminalistai atskleidžia, kaip tyrė sudėtingiausias bylas. Vilniaus apskrities Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyba (ONTV) Policijos departamento kasmet organizuojamam „Metų seklio“ konkursui pristatė bylą, kurioje tiriami grupuotės, valdžiusios didžiulį viešnamių tinklą, nusikaltimai.

Apie šį tyrimą Delfi rašė kovo pradžioje, per septynis mėnesius byloje atsirado daug naujų dalykų.

Šis ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl prekybos žmonėmis, plėšimų, narkotikų, ginklų, pelnymosi iš kitų asmenų prostitucijos ir kt. (iš viso įtarimai pareikšti pagal aštuonis Baudžiamojo kodekso straipsnius). Tyrimas pradėtas dar 2018 m., kai policija gavo pranešimus apie užsieniečių prostitučių užpuolimus Vilniuje ir Vilniaus apskrityje. Merginos būdavo sumušamos, apiplėšiamos, padegamos jų nuomojamų butų durys. Užpuolikai joms liepdavo nešdintis iš Lietuvos.

Kai dar nebuvo aišku, kas čia vyksta, durų padeginėjimai buvo netgi sukėlę seksualinių mažumų susirūpinimą ir baimę. Mat, Vilniuje, viename daugiabutyje kelis kartus buvo padegtos nuomojamų butų durys, o toje pačioje laiptinėje gyvenantis mažumų aktyvistas (balkone pasikabinęs vaivorykštinę vėliavą) pamanė, kad norėta padegti jo buto duris, tik apsirikta. Dėl seksualinių mažumų terorizavimo jis sukėlė triukšmą žiniasklaidoje. Bet paskui paaiškėjo, kad niekas į jį nesitaikė – buvo terorizuojamos savarankiškai dirbančios prostitutės iš užsienio.

Įvairiuose Lietuvos miestuose prostitučių durys buvo ne tik padeginėjamos, bet ir bjaurojamos dažais, apipilamos dvokiančiais chemikalais, kapojamos kirviais. Be to, durų niokojimu gauja, kuriai vadovavo Ispanijoje gyvenanti porelė iš Kauno, neapsiribodavo: konkurentės (savarankiškai arba kitiems suteneriams dirbančios užsienietės prostitutės) būdavo žiauriai mušamos, liepiant mikliai nešdintis iš Lietuvos. Kankintojai egzekucijas filmuodavo, paskui siųsdavo šeimininkams į Ispaniją, už tai gaudavo 400 eurų. Jei filmuotos medžiagos egzekutorius nepateikdavo, už merginos sumušimą gaudavo mažiau – 300 eurų. Tokie įrašai būdavo naudojami kitų konkurenčių gąsdinimui. Gaujos nariai, jei nenorėdavo patys teptis rankų, tokiam „darbui“ dažnai samdydavo neseniai į laisvę paleistus kalinius, narkomanus ir pan. (tokie egzekuciją atlikdavo ir už 50 eurų). Kai kurie atliko po kelis tokius užpuolimus. Beje, moterys būdavo ne tik sumušamos, bet dažnai dar ir apiplėšiamos.

Internete skelbimus apie savo paslaugas platinančių merginų adresus sužinodavo apsimetę klientais.

Į viešumą pateko klaikus įrašas

Praėjusią žiemą internete išplito vienas iš tokių įrašų. Kaip Delfi sakė ONTV pareigūnai, tame įraše užfiksuotas susidorojimas su prostitute iš Ukrainos, veiksmas vyksta Vilniuje.

Kaip matyti iš vaizdo įrašo, nusikaltimą filmavo pats smurtautojas. Jo veido filmuotoje medžiagoje nematyti, girdimas tik balsas. Galima numanyti, kad pas prostitutę į butą atėjo apsimetęs klientu. Ir netrukus pradėjo egzekuciją. Mušdamas itin lengvai apsirengusią moterį jis keikiasi, ją įžeidinėja, nuo smūgio moteris pargriūva ant žemės. Tuomet vyras pradeda purkšti jai į veidą dujas. Vaizdo įraše matyti, kad nukentėjusioji yra liekno kūno sudėjimo, šviesių plaukų, apsirengusi plonu chalatu, glaustinuke, avėjo ilgas juodas kojines. Vyras moterį plūsta rusiškai. „Dink na**** iš Lietuvos, že**va. Nedirbsi čia. Supratai?! Ar tu supratai?! Tu nieko nesupratai“, – keikiasi vyras. Moteris vaizdo įraše verkia ir dejuoja, bando bėgti į kitą kambarį. „Aš visą balioną ant tavęs išpurkšiu“, – jau lietuviškai sako smurtautojas. Matoma, kaip moterį užpuolęs vyras ją spardo, taip pat nufilmuota, kaip aukai iš nosies pasipila kraujas. „Tu Lietuvoje nedirbsi, supratai?!“ – rėkia užpuolikas. Stipriai sumušta moteris nieko negali atsakyti, tik dejuoja. Vaizdo įraše matyti, kad vyras kelis kartus spiria moteriai į galvą. Sunkiai sužalota moteris verkdama maldauja liautis. „Daugiau nebedirbsiu, pažadu, prašau“, – sunkiai kalba nukentėjusioji. Vaizdo įrašo pabaigoje matyti, kaip smurtautojas išeina iš buto, lipa laiptais žemyn. Įrašo pabaigoje egzekutorius sako: „Susiėdžiau su merga, todėl aš ją taip baisiai sunešiojau. Čiau. Bye, bye.“

Šis asmuo nustatytas, jam pareikšti įtarimai.

Byloje yra ne vienas toks vaizdo įrašas. Jie aptikti per kratas paimtuose telefonuose ir kompiuteriuose.

Viena egzekucija išsiskiria neįprastomis aplinkybėmis. Užsienietę prostitutę mušė rusų kalbos nemokantis jaunuolis ir negalėjo paaiškinti jai, kodėl muša. O grasinimų lietuvių kalba mergina nesuprato. Galų gale smurtautojas paskambino rusiškai kalbančiam asmeniui ir tas telefonu merginai paaiškino, kodėl ji mušama ir kad jai draudžiama verstis prostitucija Lietuvoje.

Tačiau net ir žiauriai sumuštos prostitutės ne visada paklusdavo nurodymui išvykti iš Lietuvos. Vienos išvažiuodavo, o kai kurios tik pakeisdavo butą ir telefono numerį, nes didelis uždarbis nusverdavo kankinimų baimę.

Gaujai dirbo 300 moterų

Pradėjus tyrimą paaiškėjo, kad panašūs nusikaltimai vykdyti ir kituose miestuose (Tauragėje, Alytuje ir kt.).

Buvo nustatyti nusikaltimų organizatoriai ir vykdytojai. Paaiškėjo, kad vadeivų porelė („Tėvas“ ir „Mamka“) gyvena Ispanijoje ir iš ten vadovauja gaujai Lietuvoje. Be to, vienas jų parankinis taip pat gyvena Ispanijoje. Visi trys (du kauniečiai ir kėdainietis) jau anksčiau buvo žinomi Lietuvos teisėsaugos institucijoms, moters atžvilgiu jau buvo vykdomas baudžiamasis persekiojimas kitame ikiteisminiame tyrime, vienas iš vyrų teistas dėl kitų nusikaltimų Lietuvoje bei užsienyje.

Kaip Delfi sakė Vilniaus apskrities KPONTV viršininkas Marek Gulbinovič, grupuotė įvairiuose Lietuvos miestuose buvo išsinuomojusi keliasdešimt butų, kuriuose darbavosi daugybė prostitučių iš Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos, Moldovos, Kazachstano, Uzbekistano.

Beje, „Tėvu“ vadinamas gaujos vadeiva būdamas Kolumbijoje galvojo apie vietinių prostitučių atskraidinimą į Lietuvą. Vienam gaujos nariui jis rašė: „Jos Lietuvoje būtų labai populiarios, bet „Mamka“ neleis. Be to, jos, jei ką, iškart bėga į policiją – per daug problemų“.

Gaujos viešnamiuose, pareigūnų paskaičiavimu, vienu metu dirbdavo per dvi dešimtis 20–35 metų moterų iš užsienio. Seniau dirbdavo ir lietuvės, bet paskui jų čia neliko – jos nenorėjo šeimininkams atiduoti pusę savo uždarbio. Pareigūnų paskaičiavimu, nuo 2018-ųjų gaujai dirbo mažiausiai 300 moterų (jos atvykdavo kelioms dienoms ar savaitėms). Padirbėjusios išvykdavo, bet vietoj jų atvykdavo kitos. Jos pačios siūlydavo savo draugėms ir pažįstamoms pasidarbuoti Lietuvoje. Mūsų šalyje šių moterų paslaugų kaina, priklausomai nuo moters amžiaus ir išvaizdos, svyravo nuo 40 iki 70 eurų už pusvalandį. Pusė šios sumos atitekdavo prostitucijos organizatoriams. Viena prostitutė per dieną aptarnaudavo nuo 5 iki 15 klientų.

Beje, atvykėlės nenorėdavo dirbti Vilniuje, nes čia, pasak jų, didelė konkurencija – daug prostitučių.

Užsakymus priimdavo operatorės. Su klientais jos bendraudavo tik žinutėmis. Viena operatorė aptarnaudavo po kelias prostitutes (už vienos aptarnavimą per dieną gaudavo 25 eurus). Viena operatorė darbavosi gyvendama Anglijoje.

Gauja prostitutes aprūpindavo butais, patalyne, prezervatyvais ir kitomis darbo priemonėmis. Apyvarta buvo didžiulė.

Viename per kratą paimtame telefone pareigūnai rado balso pranešimus, kuriuose gaujos narys, atsakingas už Vilniaus viešnamius, Ispanijoje gyvenančiam vadeivai „Tėvui“ praneša, kad per mėnesį sunaudojo dėžę prezervatyvų, t. y. tūkstantį. Klausia, gal kitam mėnesiui užsakyti tris dėžes. Bet „Tėvas“ nebuvo toks optimistas ir liepė pirkti dvi dėžes – du tūkstančius prezervatyvų.

Prostitutės 50 proc. uždarbio atiduodavo šeimininkams: dažniausiai pinigus pervesdavo nurodytiems asmenims Lietuvoje, šie juos išgrynindavo ir su siuntų vežėjais išsiųsdavo į Ispaniją. ONTV tyrėjai suskaičiavo, kad merginos vien tik pervedimais sumokėjo 380 tūkst. eurų.

Bet viešnamių šeimininkams to buvo maža – jie plėtė savo veiklą į įvairius Lietuvos miestus. Ne visada tai vykdavo sklandžiai – vietiniai suteneriai gynė savo teritorijas. Viename telefone pareigūnai rado susirašinėjimą: gaujos atstovas su „konkuruojančia firma“ dalinosi teritoriją.

Vadeivos maudėsi prabangoje

Gaujai iš Ispanijos vadovavo sugyventinių porelė: buvusi prostitutė „Mamka“ (gim. 1992 m.) ir „Tėvas“ (gim. 1989 m.). Su jais gyveno ir jos mažametis vaikas (dabar jis pas močiutę). „Mamka“ į Ispaniją pasikvietė ir draugą iš Kėdainių. Jis padėjo vadovauti viešnamių imperijai, prižiūrėdavo vaiką.

Porelės pajamos iš prostitucijos per mėnesį būdavo 30-50 tūkst. eurų. Jie gyveno prabangiai, daug keliaudavo, apsistodavo brangiuose viešbučiuose ir t.t. Lietuvoje „Mamkai“ buvo nupirktas automobilis „Porsche Macan“ ir atgabentas į Ispaniją. O savo „BMW X3“ ji padovanojo seseriai.

Didžiulė tarptautinė operacija

Praėjusių metų lapkritį buvo įvykdyta tarptautinė operacija, kurios metu sučiupti ir gaujos vadeivos, ir žemesnio rango grupuotės nariai. M. Gulbinovič labai dėkingas Europolo ir Eurojusto pareigūnams, padėjusiems bendraujant su Ispanijos Karalystės teisėsaugininkais, koordinavusiems abiejų valstybių pareigūnų veiksmus. Ikiteisminį tyrimą kontroliuojantis ir jam vadovaujantis Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Tomas Uldukis, atliekant šį tyrimą, irgi glaudžiai bendravo su Eurojustu, kad pareigūnų veiksmai tiek Lietuvoje, tiek Ispanijos Karalystėje būtų koordinuoti ir sklandūs.

Prieš pradedant aktyvius policijos veiksmus, keletas Lietuvos pareigūnų išvyko į Malagą (Ispanija), o į mūsų šalį atvyko keli ispanų policininkai. Abiejose šalyse operacija buvo pradėta vienu metu. Beveik visose Lietuvos apskrityse buvo atlikta apie 50 kratų. Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir dar keliuose miestuose sulaikyta 13 gaujos narių (dauguma teisti už narkotikų laikymą, vagystes ir kt.). Kratų metu paimta keliasdešimt tūkstančių eurų grynųjų pinigų, narkotinės ir psichotropinės medžiagos, padirbti dokumentai ir pinigai, bankinės bei SIM kortelės, ginklas bei šaudmenys, kaukės, smurto įrankiai, automobilis su įmontuotais policijos švyturėliais ir sirena. Paimta apie pusantro šimto telefonų.

Ispanijoje sulaikyta grupuotės vadeiva „Mamka“. Per kratą pas ją rasta 20 tūkst. eurų ir suklastoti asmens dokumentai (jos ir mažamečio sūnaus). Dabar sprendžiama dėl „Porsche“ atgabenimo į Lietuvą. Beje, apribotos teisės ir į seseriai padovanotą BMW.

Ispanai sulaikė ir kėdainietį, „Mamkos“ kvietimu atvykusį į Ispaniją. Abu perduoti Lietuvai.

Kitas gaujos vadeiva „Tėvas“ spėjo išvykti iš Ispanijos. Lietuva paskelbė jo tarptautinę paiešką. Kiek vėliau buvo nustatyta, kad, naudodamasis suklastotais dokumentais, jis atskrido į Kolumbiją, kur pateko į neįtikėtinai perpildytą kalėjimą. Bet po kelių dienų jis iš kalėjimo buvo paleistas ir išskrido į Angliją. Londone buvo sulaikytas. Šią vasarą jis perduotas Lietuvai.

Įtarimai pareikšti maždaug 30 asmenų. Didžioji dalis sulaikytųjų buvo suimta, vėliau kardomosios priemonės jiems sušvelnintos. Šiuo metu griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas – taikoma gaujos vadeivoms.

Apklausta per šimtą liudininkų. Į Rytų šalis išsiųsta daugybė teisinės pagalbos prašymų apklausti gaujai dirbusias merginas (vien į Ukrainą – apie 150).

Prokuroras T. Uldukis: „Tyrimo apimtis didelė. Policija dirbo kaip priklauso – darė viską, kad atskleistų nusikaltimus“.

Dėl karantino tyrimas užsitęsė, jį baigti planuojama kitų metų pavasarį.

Baigus publikuoti pasakojimų ciklą, Delfi skaitytojai galės balsuoti ir išrinkti labiausiai jiems patikusį tyrimą.