Vilniaus policijos pareigūnai ieško dingusios be žinios Gabrielės Minkauskaitės (gim. 1995 m.). Nustatyta, kad jaunos moters tėvas paskutinį kartą ją matė 2019 m. liepos 19 d. Nuo to laiko su dukra nebendravo. Moters motina nurodė, kad dukra 2019 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje išvažiavo uždarbiauti į užsienį ir nuo to laiko su ja jokio ryšio nepalaikė, šalies, į kurią išvyksta, nenurodė.

Gabrielės Minkauskaitės požymiai: lieso kūno sudėjimo, mėlynų akių, trumpų šviesių plaukų. Ypatingas požymis: krūtinės srityje ‒ apie 15 cm širdelės su strėle tatuiruotė su užrašu anglu kalba (galimai „aš myliu Dievą“), pranešė policija. Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atsiliepti asmenis, mačiusius ar žinančius šios jaunos moters buvimo vietą, bei susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Alina Naimovičiene, tel. (8 5) 271 6401, mob. 8 671 69951 arba paskambinti skubios pagalbos telefonu 112.

