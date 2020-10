Skaudus eismo įvykis Radviliškio r.: iš miškavežio priekabos iškritę rąstai pražudė automobilio vairuotoją kaltininkas sulaukė teismo nuosprendžio

Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmuose paskelbtas nuosprendis 45 m. Kazlų Rūdos gyventojui R. Č., kuris vairavo miškavežį, iš kurio priekabos iškritę rąstai užkrito ant atvažiuojančio automobilio, kurio vairuotojas žuvo įvykio vietoje, o keleivė buvo sunkiai sužeista.

Teismas R. Č. atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato, perduodant jį laiduotojos M. Č. atsakomybei trejų metų laikotarpiui. Baudžiamoji byla R. Č. atžvilgiu nutraukta. Teismas įmonės direktorių 40 m. vilnietį A. T. išteisino dėl nusikalstamos veikos padarymo, pranešė teismas.

R. Č. negalės vienerius metus vairuoti kelių transporto priemonės. Be to, turės sumokėti 1 000 eurų įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Įmonė, kurioje dirba R. Č., turės sumokėti žuvusiojo žmonai 950 eurų neturtinę žalą. Iki teismo nuosprendžio (įmonė, draudimas ir kaltinamasis R. Č.) jai sumokėjo didžiąją dalį sumos, kuri iš viso siekia 25 000 eurų.

Įmonė žuvusiojo dviem dukroms turės sumokėti po 8 650 eurų. Dalį lėšų jos yra gavusios. Bendra neturtinė žala abiem dukroms siekia po 10 000 eurų. Be to, R. Č. turės sumokėti visoms nukentėjusiosioms už jų patirtas išlaidas advokatams.

Teismas konstatavo, kad kaltinamasis R. Č. nusikalstamą veiką padarė dėl nusikalstamo nerūpestingumo.

„Jis privalėjo suprasti, kad krovinio neteisingas pritvirtinimas gali sukelti itin neigiamus padarinius, tačiau nepaisant to, kraudamas medieną viršijo maksimalią leidžiamą krovinio masę, viršijo maksimalų leidžiamą medienos rietuvių aukštį, kiekvieną medienos rietuvę pritvirtino tik vienu diržu, važiuodamas viršijo maksimalų leistiną važiavimo greitį ir dėl visų šių aplinkybių visumos žuvo vienas žmogus, o kitas žmogus buvo sunkiai sužalotas“, – sako bylą nagrinėjusi Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų teisėja Vilma Šiukštienė.

Teismas pažymi, kad eismo įvykis įvyko ir jo metu atsiradusiems padariniams įtakos turėjo ne tik vairuotojo-ekspeditoriaus veiksmai, bet ir kitos aplinkybės, kurių, teismo įsitikinimu, jis negalėjo numatyti – tai nekokybiškas vilkiko ir priekabos sukabintuvas. Kaltinamasis nežinojo, kad priekabos sukabintuvas neatitinka gamintojo patvirtinto tipo, todėl priekaba yra nesaugi eksploatuoti. R. Č. negalėjo numatyti, kad priekaba nuo vilkiko atsiskirs. Jis manė, kad priekaba atitinka visus techninius reikalavimus ir yra tvarkinga, nes jai buvo atlikta ir galiojo techninė apžiūra.

Teismas įmonės vadovą A. T. išteisino, nes pateikti įrodymai, kad su visomis instrukcijomis vairuotojas buvo supažindintas pasirašytinai. R. Č. buvo išaiškintos krovinių gabenimo taisyklės. Vilkiko daiktadėžėje buvo pakankamai diržų kroviniui tvirtinti.

Teisiamojo posėdžio metu R. Č. kaltę pripažino visiškai, paaiškino įvykio aplinkybes, sutiko, kad krovinį pakrovė, pritvirtino ir gabeno nesilaikydamas nustatytų reikalavimų, nuoširdžiai gailėjosi.

Teismas nustatė, kad nelaimė Radviliškio rajone, netoli Baisogalos, kelyje, įvyko 2018 m. kovo 22 d. vakare. Vilniuje įsikūrusiai mažajai bendrijai priklausantį miškovežį su priekaba vairavo vairuotojas-ekspeditorius R. Č. Vilkikas vežė medienos rąstus, kurie priekaboje buvo pritvirtinti tik vienu diržu. R. Č. Anykščių rajone, pakraudamas į transporto priemonių junginį apie 41,4 erdvinį metrą medienos rąstų, viršijo maksimalią leidžiamą transporto priemonės junginio bendrąją masę – 40 tonų. Taip pat viršijo maksimalų leidžiamą 1,6 m pakrautos medienos rietuvės aukštį, kiekvieną medienos rietuvę sutvirtino tik vienu diržu.

Jis važiavo 90 kilometrų per valandą greičiu ir viršijo maksimalų krovininiais automobiliais ir priekabų junginiais leistiną ne didesnį kaip 80 kilometrų per valandą greitį. Ir dėl techniškai netvarkingos priekabos sukabintuvo kilpos ir sukabinimo mechanizmo priekaba atitrūko nuo vilkiko. Tuomet, suveikus priekabos stovėjimo-avarinio stabdymo sistemai, ant važiuojamosios kelio dalies išbiro rąstai ir užkrito ant priešinga kryptimi atvažiavusio automobilio. Automobilio vairuotojas žuvo įvykio vietoje, o to paties automobilio keleivei buvo sunkiai sutrikdyta sveikata.