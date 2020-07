Vyras reketavo buvusią draugę, grasindamas išplatinti jos intymius vaizdo įrašus

Klaipėdos apygardos teismas, atlikęs sutrumpintą įrodymų tyrimą, priėmė apkaltinamąjį nuosprendį ir paskyrė realią 2 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę vyrui, kuris buvo kaltinamas didelės vertės turto prievartavimu iš buvusios mylimosios, pornografinio turinio medžiagos pagaminimu ir platinimu bei psichotropinių medžiagų gaminimu ir laikymu be tikslo jas platinti.

Jaunas vyras buvo kaltinamas tuo, kad praėjusių metų rudenį neteisėtai, rašydamas tekstinius pranešimus per susirašinėjimo ir garso bei vaizdo pokalbių programėlę „Viber“, vertė buvusią mylimąją perduoti 20 000 eurų, grasindamas jai, kad negavęs pinigų ją sužlugdys, paskelbs jos sutuoktiniui, artimiesiems ir draugams moterį kompromituojančią informaciją – nuotraukas, filmuotą medžiagą, kuriose ji užfiksuota nuoga, turinti intymių santykių su kaltinamuoju, praneša Klaipėdos apygardos teismas.

Dėl tokių veiksmų į prokuratūrą kreipėsi pati nukentėjusioji. Vyras buvo kaltinamas ir pornografinio turinio medžiagos pagaminimu ir platinimu, t. y. kad jis naudodamasis savo mobiliuoju telefonu filmavo savo lytinius organus bei intymius santykius su buvusia mylimąja ir vieną tokių vaizdo įrašų išplatino per pokalbių programėlę savo bičiuliui ir pačiai nukentėjusiajai. Be to, vyrui buvo pareikšti kaltinimai ir dėl psichotropinių medžiagų – 27 amfetamino tablečių – įsigijimo ir laikymo, neturint tikslo platinti.

Vyras dėl jam pareikštų kaltinimų prisipažino ir nurodė, kad iš buvusios mylimosios už tai, kad neišsiųstų ją kompromituojančios medžiagos jos draugams bei sutuoktiniui, reikalavo ne 20 000 Eur, o 2 500 Eur.

Bylą išnagrinėjęs apygardos teismas konstatavo, jog vyriškio kaltė visiškai įrodyta jo paties visišku prisipažinimu kaltu, nukentėjusiosios, liudytojų parodymais ir kitais byloje esančiais bei teisiamajame posėdyje ištirtais įrodymais ir duomenimis. Skirdamas bausmę teismas atsižvelgė į tai, kad kaltinamasis savo kaltę tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu pripažino visiškai, gailisi, nukentėjusiajai padarytą moralinę žalą atlygino, ir tai pripažinta atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

Kaltinamajam paskirta mažesnė bausmė negu sankcijoje numatytas bausmės vidurkis, nes byla išnagrinėta atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą. Teismas kaip nusikalstamos veikos priemonę konfiskavo ir nurodė sunaikinti telefoną, nes juo buvo filmuotos intymios scenos (kurti ir platinti pornografinio turinio dalykai) ir prievartaujamas turtas. Bausmę nurodyta atlikti pataisos namuose.

