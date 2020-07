Įmonės mikroautobusą kaunietis naudojo kontrabandos gabenimui

Pagėgių pasieniečiai Kaune sulaikė šio miesto gyventoją, vienos įmonės vairuotoją, kuris į jai priklausantį mikroautobusą krovė kontrabandinius rūkalus. Ten pat aptikta ir nelegalaus alkoholio.

Antradienį VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus ir VSAT Specialiosios paskirties skyriaus Pagėgių komandos pareigūnai prie vieno iš Kaune esančių garažų užklupo 41-erių vyrą. Jis iš garažo į krovininį mikroautobusą „VW Crafter“ krovė cigarečių dėžes.

Iš viso čia pasieniečiai aptiko 5900 pakelių cigarečių „Winston Blue“ be akcizo ženklų bei „Minsk Capital“ ir „NZ Gold“ su Baltarusijos akcizo ženklais. Tokio krovinio vertė Lietuvoje su mokesčiais yra apie 19 tūkst. eurų.

Be to, garaže VSAT pareigūnai dar rado nelegalaus alkoholio butelių be akcizo ženklų. Ant butelių buvo etiketės „Smirnoff“ ir „Beluga“. Iš viso sulaikyti 136 litrai tokio skysčio.

Mikroautobusas priklauso įmonei, kurios atstovai, pirminiais duomenimis, nieko nežinojo apie tokius savo vairuotojo veiksmus. „VW Crafter“ buvo legalių prekių, kuriomis prekiauja įmonė ir šalia kurių kaunietis iš garažo krovė kontrabandą.

VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokį nusikaltimą gresia bauda arba laisvės atėmimas iki 8 metų.

Pasieniečiai kauniečiui pareiškė įtarimus ir po apklausos paleido. Mikroautobusas, kontrabandinės cigaretės bei nelegalus alkoholis saugomi Pagėgių pasienio rinktinėje.

Beje, šis vyras maždaug prieš mėnesį už neteisėtą rūkalų gabenimą buvo baustas administracine tvarka.