Baigėsi girtų vairuotojų katino dienos – vėl prasideda Kelių policijos reidai pirmasis surengtas per Jonines

Po ilgos pertraukos Vilniaus apskrities kelių policija trečiadienį, Joninių dieną, surengė reidą sostinėje ir Vilniaus apskrityje. Karantino metu reidai nebuvo vykdomi ir vairuotojai, mėgstantys pasivažinėti neblaivūs, labai išdrąsėjo. Bet nuo dabar tikimybė įkliūti vėl išaugo.

Pasak pareigūnų, per pastaruosius mėnesius padaugėjo neblaivių vairuotojų sukeltų avarijų ir jose sužalotų žmonių, nes nebuvo vykdomos policinės priemonės, nukreiptos prieš girtus vairuotojus.

Birželio 24 d. Vilniaus kelių policija, po ilgos pertraukos, surengė pirmą didelį vairuotojų tikrinimą. Nuo 8 iki 16 val. sostinėje ir įvairiose Vilniaus apskrities vietose vairuotojus tikrino devyni ekipažai.

Be to, Vilniuje Joninių dieną buvo naudojamas ir vienas mobilus greičio matuoklis, vadinamasis „trikojis“. Jis per dieną užfiksavo daugiau, kaip 250 leidžiamo greičio viršijimo atvejų.

Sostinėje nustatyti trys neblaivūs automobilių vairuotojai. Vienas įkliuvo Žvalgų g. – 1,13 prom, kiti du – T. Narbuto g. (1,18 ir 0,77 prom.).

Elektrėnuose vienas iš patikrintųjų neturėjo teisės vairuoti, o kitas ne tik neturi vairuotojo pažymėjimo, bet dar ir buvo neblaivus – 0,83 prom. Beje, neblaivusis „beteisis“ vežėsi mažametę dukrą.

Rastinėnuose (Vilniaus r.) įkliuvo du girti dviratininkai – 1,64 ir 0,90 prom. Dar vienas neblaivus dviratininkas nubaustas Šalčininkuose.

Pasak pareigūnų, net keista, kad poilsio dieną Trakuose, kur suvažiavo daug poilsiaujančių žmonių, nenustatyta nė vieno neblaivaus vairuotojo.

Vilniaus apskrities kelių policijos pareigūnų teigimu, nuo šiol reidai (ir dieniniai, ir naktiniai) vėl vyks nuolat. Vasarą dėmesys neblaiviems vairuotojams bus itin sustiprintas.