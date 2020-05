Surastas vairuotojas, Vilniuje persekiojęs ir apšaudęs kitą automobilį

Vilniaus m . šeštajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Nusikaltimas buvo padarytas po to, kai tarp vairuotojų kilo konfliktas.

Gegužės 5-osios vakarą, apie 22.50 val., Vilniuje, Ozo ir Gelvonų g. sankryžoje, buvo peršautas važiuojančio automobilio „Chrysler“ galinis stiklas. Apgadintas bagažinės dangtis ir galinis sparnas.

Nukentėjęs „Chrysler“ vairuotojas (gim. 1976 m.) pareigūnams papasakojo, kad „Subaru Legacy“, priklausantis vyrui (gimusiam 1992 m.), mirksėdamas ilgosiomis šviesomis, persekiojo jo automobilį, šaudė.

Pirminiais duomenimis, konfliktas prasidėjo dėl to, kad „Chrysler“ neva pernelyg lėtai važiavo antrąja eismo juosta, o „Subaru Legacy“ vairuotojas dėl to įtūžo. Beje, policija peržiūrėjo vaizdo įrašus – „Chrysler“ važiavo normaliu greičiu, nei per lėtai, nei per greitai.

Konfliktas prasidėjo ties prekybos centru „Ozas“. Persekiojimo metu „Subaru Legacy“ signalizavo ir ilgosiomis šviesomis, ir garsiniu signalu. O prie sankryžos ties „Akropoliu“ griebėsi ginklo. Po šūvių ar šūvio persekiojimas baigėsi, automobiliai nuvažiavo skirtingomis kryptimis.

Gegužės 6 d. Vilniaus m. šeštojo komisariato pareigūnai sulaikė ir apklausė 27 metų Vilniaus gyventoją. Atliekant procesinius veiksmus rasti ir paimti nusikaltimo padarymo įrankis (šratais šaudantis orinis pistoletas) bei kiti įkalčiai.

Asmuo neteistas, bet ne kartą baustas už įvairius Kelių eismo taisyklių pažeidimus.