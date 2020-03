Trys lietuviai bandė nelegaliai patekti į Lietuvą ir buvo sučiupti pasieniečių

Foto: VSAT

Pasienyje su Latvija sulaikyti trys neleistinoje vietoje sieną perėję lietuviai. Šiuo metu Lietuva yra įvedusi laikiną kontrolę prie Europos Sąjungos vidaus sienų. Dėl to ir sieną su Latvija galima kirsti tik per tris vietas - Saločių, Būtingės ir Smėlynės punktus. Jei trijulė būtų vykusi per juos, jokių problemų nebūtų kilę, praneša VSAT.

Sekmadienį VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos pareigūnai Latvijos pasienyje, Mažeikių rajone, kelyje Ežerė–Mažeikiai, sulaikė 48-erių, 51-erių ir 55-erių metų Telšių rajono gyventojus. Du vyrai ir moteris pėsčiomis atvyko prie sienos iš Latvijos pusės ir traukė Lietuvos link. Čia patruliavę pasieniečiai trijulę iš tolo įspėjo, kad šioje vietoje sienos perėjimas yra draudžiamas ir kad tai teisėtai galima padaryti kitur. Du vyrai ir moteris įspėjimų nepaisė ir vis tiek įėjo į Lietuvos teritoriją, todėl iškart buvo sulaikyti. Dabar jiems teks atsakyti už tris administracinius nusižengimus.

Už valstybės sienos kirtimą ir patikrinimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą jiems gresia administracinės nuobaudos - įspėjimai arba baudos nuo 40 iki 90 eurų. Be to, už pasieniečių teisėtų nurodymų ar reikalavimų nevykdymą Telšių rajono gyventojams dar gresia ir baudos nuo 90 iki 140 eurų. Įspėjimai arba baudos nuo 60 iki 140 eurų pažeidėjams taip pat gresia ir už Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimą. VSAT pareigūnai pažeidėjams įteikė šaukimus pasibaigus saviizoliacijos laikotarpiui atvykti į Palangos pasienio užkardą. Čia jie bus apklausti, o visa surinkta medžiaga bus perduota teismui. VSAT primena, kad pasienyje su Latvija sienos kirtimas vykdomas tik per Saločių–Grenstalės, Būtingės–Rucavos ir Smėlynės–Medumi tarptautinius kontrolės punktus. Pasienyje su Lenkija veikia du tokie punktai – Kalvarijos–Budzisko ir Lazdijų–Aradninkų. Visais kitais Lietuvą su Latvija ir Lietuvą su Lenkija jungiančiais keliais judėjimas yra draudžiamas. Nesilaikantieji šio draudimo bus traukiami administracinėn atsakomybėn ne tik už valstybės sienos kirtimą ir patikrinimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą (Administracinių nusižengimų kodekso 536 str. 1 d. numatytas įspėjimas arba bauda nuo 40 iki 90 eurų), bet ir už Žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nuostatų nesilaikymą. Už pastarąjį pažeidimą atsakomybė numatyta Administracinių nusižengimų kodekso 45 str. 1 d. „Visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas“ (gresia įspėjimas arba bauda nuo 60 iki 140 eurų).

