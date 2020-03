Girtą vairuotoją optimizmas nuvylė: kelionę pamiške užbaigė susitikimas su pareigūnais

Šį savaitgalį, kovo 6-7 dienomis, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos pareigūnai pagrindinį dėmesį sutelkė į Kauno mieste ir Jonavos rajone sutinkamus vairuotojus, tikrindami, ar visi sėda prie vairo būdami blaivūs. Iš viso nustatyta 15 Kelių eismo taisyklių pažeidimų.

Policija praneša, kad patikrinus Kauno ir Jonavos keliuose sutiktus daugiau nei 1200 vairuotojų, buvo nustatyti 8 neblaivūs asmenys, kurie sėdo prie vairo apsvaigę nuo alkoholio.

Visiems jiems nustatytas lengvas girtumo laipsnis: 0,58 prom., 0,46 prom., 0,66 prom., 0,72 prom., 0,68 prom., 0,88 prom., 0,97 prom.

Tiesa, vienas pamiške nesėkmingai keliavęs vyras, savo maršrutą užbaigė susitikimu su policijos pareigūnais. Jam buvo nustatytas 1,34 prom. girtumas.

Dar 11 vairuotojų taip pat buvo vartoję alkoholio, tačiau neviršijo leistinos normos: 0,31 prom., 0,21 prom., 0,26 prom., 0,18 prom., 0,07 prom., 0,28 prom., 0,14 prom., 0,27 prom., 0,22 prom., 0,27 prom., 0,36 prom.

Pareigūnai nustatė ne tik neblaivius vairuotojus. Paaiškėjo, kad du asmenys vairavo automobilius neturėdami teisės to daryti, kiti du vairuotojai važiavo automobilyje neužsisegę saugos diržų. Dar vienas vairavo transporto priemonę be techninės apžiūros, o kitas – neapdraudęs automobilio privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu. Be to, užfiksuotas dar vienas automobilis su tamsintais priekiniais šoniniais stiklais.

Pareigūnai primena, kad tokios eismo saugumo užtikrinimo priemonės bus vykdomos ir sekmadienį visoje Kauno apskrityje, o vairuotojus ragina kelyje laikytis Kelių eismo taisyklių vardan savo ir kitų eismo dalyvių saugumo.