Garbaus amžiaus pakruojiškis seksualiai priekabiavo prie savo namų šeimininkių viena nepilnametė atsidūrė ligoninėje, ieškoma kitų jo aukų

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl seksualinio priekabiavimo. Šis tyrimas buvo perimtas iš Biržų r. policijos. Jis pradėtas praėjusių metų lapkritį, gavus informacijos iš vienos Vilniaus gydymo įstaigos, kad čia atsidūrė 17-metė iš Biržų r., kuri kėsinosi nusižudyti dėl to, kad Pakruojo r. jį patyrė seksualinį priekabiavimą.

Tyrimo metu buvo nustatyta priekabiavusio vyro asmenybė. Tai – šiuo metu 71 metų sulaukęs Pakruojo gyventojas. Turima duomenų,kad jis tokia nusikalstama veika užsiima jau nuo 2015 metų.

Vyras per socialiniuose tinkluose esančius interneto turgelius ir kitus tinklalapius ieškojo merginų, moterų, galinčių pas jį dirbti namų šeimininkėmis. Susitaręs dėl darbo sąlygų ir atlyginimo, vyras pradėjusiųjų dirbti neįdarbindavo, kaip numatyta Valstybinio socialinio draudimo fondo įstatyme. Be to, dalis dirbusiųjų patyrė darbdavio seksualinį priekabiavimą. Šiuo metu yra nustatytos keturios 17-31 metų pas jį dirbusios merginos, kurios į Pakruojį dirbti buvo atvykusios iš Biržų, Šakių ir Ukmergės rajonų.

Tyrėjai kviečia atsiliepti ir kitas pas šį Pakruojo gyventoją dirbusias ar nuo jo nukentėjusias merginas. Informacijos laukiama elektroniniu paštu vilgaile.paskocimiene@policija.lt ir telefonu (8 700) 64 584 arba elektroniniu paštu Saulius.Kulikauskas@prokuraturos.lt ir telefonu (8 41) 598 342.