Darbo ieškoję žmonės pateko į lietuvių vergiją: vyrui teko miegoti spintoje, moteris badavo

Namuose įkalinta moteris slapta kreipėsi į policiją, kad gelbėtų ją iš pragaro. Vyrui teko gyventi po laiptais įrengtoje sieninėje spintoje.

Iš Lietuvos į Jungtinę Karalyste nelegaliai atgabenta moteris buvo išnaudojama it vergė. Kai namuose, kuriuose tarnavo, apsilankė policijos pareigūnas, moteris vogčia užrašė žodį „Help“ ant jo dokumento. Taip jai pavyko išsivaduoti.

Lietuviai Rita Jablonskaitė ir jos partneris Robertas Repsas suorganizavo į nepavydėtiną padėtį gimtojoje šalyje patekusių vyro ir moters kelionę į Voringtoną, miestą Anglijoje.

Savo aukomis tapusius piliečius pora „įdarbino“: vertė juos dirbti savo namuose, bet jokio atlygio nemokėjo, informuoja portalas liverpoolecho.co.uk.

Policijos pareigūnai apie susiklosčiusią situaciją sužinojo tik tada, kai nelegaliai į šalį patekęs vyras šeimininkų bute rado nebenaudojamą mobilųjį telefoną ir sugebėjo jį įjungti, radęs šiek tiek grynųjų netoliese esančios stiklo perdirbimo įmonės (joje jis taip pat dirbo) atliekų krūvoje.

Įjungęs telefoną, penkiasdešimtmetis vyras tuojau pat paskambino į Lietuvos ambasadą.

Jis buvo sakęs despotiškai besielgiančiam R. Repsui, kad nebenori pas jį dirbti, bet šis, išgirdęs tokį pareiškimą, tik įspėjo: „Man yra paklusę ir didesni kietakakčiai nei tu“. Dar R. Repsas užsiminė pasigendąs dėkingumo.

2018-ųjų kovą nurodytu adresu apsilankę pareigūnai išsiaiškino, kad pagalbos prašiusiam vyrui teko gyventi po laiptais R. Jablonskaitės ir R. Repso namuose įrengtoje sieninėje spintoje, kurioje vos tilpo čiužinys.

Penkiasdešimtmetis turėjo tvarkyti namus ir prižiūrėti sodą, be to, visu etatu dirbo perdirbimo įmonėje, tačiau algos iš niekur negavo. Remiantis Liverpulio karališkajam teismui pateikta informacija, taip jis gyveno nuo 2017-ųjų lapkričio.

Auka tapęs vyras į Voringtoną buvo atvežtas mikroautobusu 2017-ųjų birželį. Jis buvo priverstas tarnauti namuose.

34-erių metų R. Jablonskaitę ir 31-ų R. Repsą jis vadino šeimininkais.

Lietuvoje vyras buvo benamis. Kol gyveno gatvėje, į jį kreipėsi kažkoks asmuo ir patikino galįs suorganizuoti kelionę į Jungtinę Karalystė ir darbą lietuvių šeimoje.

Jam buvo pasakyta, kad reikės tvarkyti namus už valgį, pastogę ir cigaretes, be to, kai tik atvyks, iš karto gaus 100 svarų sterlingų (115 eurų) ir telefoną.

Žodį „Halp“ parašiusi moteris ir taip davusi ženklą, kad jai būtina pagalba, nuvyko į policijos nuovadą ir išsamiai papasakojo apie jai tekusius išmėginimus.

Tada, kai dar gyveno Lietuvoje, į ją, esą, kreipėsi R. Jablonskaitės tėvas ir pasakė, kad prasimanyti pinigų galėtų dirbdama jo dukteriai priklausančioje valymo įmonėje Jungtinėje Karalystėje.

Į Angliją ji taip pat pateko mikroautobusu: labai anksti ryte buvo pristatyta prie kaltinamosios namų.

51-ų metų moteriai buvo liepta tvarkyti kaltinamosios namus ir prižiūrėti mažametę jos dukrą.

Lovos moteriai paskirta nebuvo, todėl teko miegoti ant sofos svetainėje.

Valgyti ji dažniausiai gaudavo tik kartą per dieną, tad neretai jausdavosi tokia peralkusi, kad verkdavo iš nevilties.

Šiuos du asmenis – vyrą ir moterį – išnaudojusiems R. Jablonskaitei ir R. Repsui buvo skirta atitinkamai 28 ir 15 mėnesių kalėjimo bausmė.

R. Jablonskaitė, kaip paaiškėjo, suorganizavo dar vieno išnaudoti numatyto asmens kelionę į Angliją, o R. Repsas buvo pripažintas kaltu tik dėl čia aprašytų veiksmų.

Abiem asmenims iškeltos bylos buvo nagrinėjamos Liverpulio karališkajame teisme, o kaltumas pripažintas pagal Jungtinėje Karalystėje galiojantį Šiuolaikinės vergovės aktą.

Minėtina, kad auka tapusi 51-ų metų moteris buvo aptikta praėjus net penkiems mėnesiams po pirmojo R. Repso ir R. Jablonskaitės suėmimo.

„R. Repsas ir R. Jablonskaitė padėjo socialiai pažeidžiamiems asmenims patekti į šalį. Tiems asmenims buvo pameluota, kad Jungtinėje Karalystėje gaus mokamą darbą ir sugebės prakusti, – sakė Nicola Wyn Williams iš Karališkosios baudžiamojo persekiojimo tarnybos. – Atsigabentus asmenis kaltinamieji išnaudojo kaip vergus. Iš jų buvo atimti tapatybę patvirtinantys dokumentai. Jų pinigai, banko sąskaitos ir visas gyvenimas buvo griežtai kontroliuojami. Negavę leidimo, nukentėjusieji negalėjo išeiti iš namų. Su visam palikti namus jiems buvo uždrausta, be to, abu buvo perspėti nekelti triukšmo – niekam nieko nepasakoti. R. Repsas ir R. Jablonskaitė su tais žmonėmis elgėsi tarsi su savo nuosavybe. Išnaudotas vyras prisipažino jautęsis it su antrankiais. Norisi manyti, kad vergovė išnyko senų senovėje. Deja, taip nėra. Šiuolaikinė vergovė kelia vis daugiau problemų Jungtinėje Karalystėje. Karališkoji baudžiamojo persekiojimo tarnyba, bendradarbiaudama su policija ir vyriausybinėmis agentūromis, deda visas pastangas, kad tokių atvejų neliktų. Karališkoji baudžiamojo persekiojimo tarnyba atsako už tai, kad melu prisiviliotus pažeidžiamus asmenis gabenantys ir išnaudojantys, be to, visą jų turtą konfiskuojantys individai sulauktų kaltinimų ir būtų nubausti“.

Kartu įvairiose pasaulio šalyse besidarbuojančiais teisėsaugos pareigūnais siekiame užkirsti kelią tokiam smurtui ir žmogaus teisių pažeidimams.