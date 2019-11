Įspūdinga policijos operacija Lietuvoje ir Ispanijoje: sunaikinta žmonėmis prekiavusi gauja viešnamiuose dirbo merginos iš Rytų

Trečiadienį Vilniuje surengtoje spaudos konferencijoje pareigūnai atskleidė daugiau detalių apie antradienį visuomenę sudominusią tarptautinę policijos operaciją.

Trečiadienį, 13 val., Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate Vilniaus apskrities policijos viršininkas Saulius Gagas, Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Nėrijus Puškorius bei Ispanijos teisėsaugos atstovai atskleidė daugiau detalių apie nusikalstamą grupuotę.



Sulaikyta 15 asmenų

N. Puškorius spaudos konferencijoje atskleidė, kad tarptautiniu mastu buvo vykdoma operacija, kurios metu buvo sulaikomi asmenys tiek Ispanijoje, tiek Lietuvoje. Jiems pareikšti įtarimai dėl prekybos žmonėmis, plėšimo organizuotoje grupėje, narkotikų, ginklų ir daug kitų nusikalstamų veiklų.

Antradienį Lietuvoje pareigūnai sulaikė 13 asmenų, Ispanijoje - 2. Iš viso sulaikyta 15. Tarp sulaikytų asmenų buvo ir moterų. Vilniaus apskrities VPK viršininkas atskleidė, kad visi sulaikyti asmenys yra Lietuvos Respublikos piliečiai. Didelė dalis jų yra teisti bei bausti už narkotinių medžiagų disponavimą, viešosios tvarkos pažeidimus, taip pat ir už vagystes

Prokuroras teigė, kad dėl daugelio asmenų kreipėsi į teismą dėl kardomosios priemonės – suėmimo, kitiems bus skirtos švelnesnės priemonės.

Pasirodo, kad rezonansinė byla buvo pradėta dar 2018 metų pavasarį. Prie šio tyrimo prisidėjo ne tik Vilniaus pareigūnai, bet ir Alytaus bei Tauragės apskričių Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybų kriminalistai.

Atliekant šį tarptautinį tyrimą, sklandų bendradarbiavimą bei veiksmų koordinavimą ne vienoje šalyje padėjo užtikrinti Europolo ir Eurojusto atstovai, kurių suteikta pagalba leido betarpiškai naudotis šių tarptautinių institucijų galimybėmis. Europolo pareigūnai tiesiogiai dalyvavo operacijoje vykdant veiksmus Ispanijos ir Lietuvos teritorijoje ‒ suteikė svarbią pagalbą, renkant ir fiksuojant nusikalstamos veiklos įrodymus. Taip pat norimi rezultatai buvo pasiekti sklandžiai bendradarbiaujant ir su Lietuvos paštu.

Dešimtys kratų

S. Gagas atskleidė, kad buvo atliktas įspūdingas kiekis kratų - 50. „Aro“ bei Mobiliosios kuopos pareigūnai antradienį dirbo nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro.

Kratų metu paimta keliasdešimt tūkstančių eurų grynųjų pinigų, narkotinės ir psichotropinės medžiagos, padirbti dokumentai ir pinigai, bankinės bei SIM kortelės, ginklas bei šaudmenys, kaukės, smurto įrankiai, automobilis su policijos švyturėliais, taip pat taikomas laikinas nuosavybės teisių apribojimas įtariamųjų turtui.

Pareigūnai atskleidė, kad buvo aptiktas automobilis su garso ir šviesos švyturėliais, kuriuos naudoja policijos pareigūnai. Pirminiais duomenimis, dvidešimt penki asmenys buvo apklausti kaip liudininkai.

S. Gagas konferencijos metu už pagalbą dėkojo ne tik visuomenei, bet ir Lietuvos paštui.

Prostitutės iš Baltarusijos, Ukrainos, Moldovos

Nusikalstama grupuotė pelnėsi iš kitų asmenų prostitucijos. Moterys į Lietuvą atvykdavo iš trečiųjų šalių: Baltarusijos, Ukrainos, Moldovos. Jas grupuotės nariai apgyvendindavo išnuomotuose butuose, sudarydavo joms sąlygas verstis prostitucija, o už tai paimdavo dalį jų uždirbtų pinigų.

Prokuroras teigė, kad šiuo metu yra nustatyta 10 nukentėjusių merginų, tačiau skaičius gali ir didėti.

Be to, grupuotė kovojo su konkurentais - ne jiems dirbančias prostitutes baugindavo, naudodavo prieš jas psichologinį ir fizinį smurtą. Pvz., pernai rugsėjį plačiai nuskambėjo keli butų durų padegimai Vilniuje, Savanorių pr.: per kelias dienas buvo padegtos kelios durys toje pačioje laiptinėje. Tada buvo sukeltas triukšmas, jog tai neapykantos nusikaltimai, nukreipti prieš gėjus, o paaiškėjo, kad tai buvo viešnamių savininkų konkurencinė kova (butuose, kurių durys buvo padegtos, darbavosi prostitutės).

Antradienį socialiniame tinkle „Facebook“ panevėžiečiai išplatino nuotrauką, kurioje matoma, jog „Aro“ pareigūnai yra sustabdę „Audi“ automobilį. Iš žmonių patalpintų nuotraukų buvo matoma, kad „Aro“ kovotojai į automobilį atrėmę sulaikytą vyrą, o lengvojo automobilio durelės atidarytos, galimai kažko ieškoma.

DELFI susisiekė su Panevėžio policija, kuri informavo, jog tai kriminalistų iš Vilniaus slapta sulaikymo operacija ir daugiau duomenų apie tai neturi.

Vilniaus apskrities VPK viršininkas Saulius Gagas DELFI patvirtino, kad ne tik Vilniuje ir Panevėžyje vyksta slaptos sulaikymo operacijos, bet ir kituose šalies miestuose. Antradienį S. Gagas tik atskleidė, kad yra vykdoma tarptautinė policijos operacija.

Neoficialiais duomenimis, tarptautinė operacija susijusi su prekyba žmonėmis. DELFI pavyko užfiksuoti, kad Vilniuje, Dociškių gatvėje, taip pat dirbo „Aro“ kovotojai.