Metų seklys: vidury Panevėžio šaudynes surengusių vagių arsenale – šautuvai, pistoletai, kūjai ir laužtuvai

DELFI, bendradarbiaudamas su Lietuvos policija, tęsia kasmetinį pasakojimų ciklą „Metų seklys“, kuriame šalies kriminalistai atskleidžia, kaip tyrė sudėtingiausias bylas. Šįkart pateikiame Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos (ONTV) pareigūnų pasakojimą apie tai, kaip buvo tiriamas nusikaltėlių susišaudymas vidury miesto.

Ši istorija prasidėjo 2018-ųjų spalio 30-osios vakarą. Apie 19.20 val. į policiją kreipėsi Panevėžio miesto gyventojai, kurie pranešė, kad prieš 20 minučių girdėjo šūvius. Vienas panevėžietis po to pastebėjo, kad kulkos kliudė jo buto balkono duris ketvirtame aukšte – peršauti stiklai, durų rėme pareigūnai rado 9 mm kulką.

Iškart buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu ir dėl viešosios tvarkos pažeidimo (vėliau Baudžiamojo kodekso straipsnių byloje padaugėjo).

Vidury miesto šaudė į visas puses

Netrukus buvo nustatyta, iš kur šaudyta. Paaiškėjo, kad automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje prie Kauno technologijos universiteto Panevėžio fakulteto, įvyko konfliktas tarp keleto vyrų, vienas iš jų ėmė šaudyti. Įvykio vietoje pareigūnai rado keturias „Luger“ šovinių tūtelės.

Nustatyta, kad kulkos pataikė ne tik į už maždaug 300 metrų esantį daugiabučio balkoną, bet ir į aikštelėje stovėjusį automobilį bei reklaminį stendą. Tik dėl laimingo atsitiktinumo kulkos nekliudė praeivių , auditorijose buvusių studentų (fakultete vyko vakarinės paskaitos) ar netoliese žaidusių vaikų.

Buvo rasti keli liudininkai (netoliese žaidę nepilnamečiai), kurie patvirtino, jog aikštelėje konfliktavo keletas vyrų, o paskui pasipylė šūviai. Bet vaikai net negalėjo nurodyti, kokių markių automobiliais po šūvių išsivažinėjo konflikto dalyviai.

Greitai buvo nustatyta, kad nei apšaudyto buto šeimininkas, nei peršauto automobilio savininkas su nusikalstamu pasauliu nesusiję, jų turtas nukentėjo atsitiktinai. Buvo įtarta, kad konflikto dalyviai susiję su Panevėžyje veikiančiomis organizuotomis nusikalstamomis grupėmis. Itin didelį nerimą kėlė tai, kad visiškai beatodairiškai į visas puses vidury miesto buvo šaudoma iš kovinio ginklo. Kitas toks pasišvaistymas ginklais galėjo baigtis tragiškai.

Pagal vieną iš versijų, ginkluotas konfliktas galėjo kilti tarp narkotikų prekeivių. Tiriant šaudynes buvo sulaikyti keli narkotikų platintojai. Nors paaiškėjo, kad su šaudymu tie asmenys nesusiję, jiems teks atsakyti už prekybą kvaišalais.

Tyrimo metu ONTV pareigūnų dėmesys vis labiau krypo į vieną panevėžiečių kompaniją (visi jau turėję reikalų su teisėsauga). Vyrai buvo pradėti stebėti. Buvo nustatytas jų nuomojamas konspiracinis butas, kuriame pakaitomis gyvendavo įtartini tipai. Kriminalistai įtarė, kad tame bute gali būti laikomi ginklai.

Ginklų rasta daugiau, nei tikėtasi

Sukauptos informacijos realizacijos dieną buvo atlikta daug kratų, sulaikytas vienas įtariamasis. Kiek vėliau sulaikyti dar keturi įtariamieji.

Konspiraciniame bute per kratą rasti net penki šaunamieji ginklai.

Bute rasti du rusiški medžiokliniai šautuvai, senas (šie ginklai buvo gaminami XX a. pirmoje pusėje), bet puikiai veikiantis pistoletas, revolveris ir dujinis pistoletas. Taip pat rasta per du šimtus šovinių. Be to, bute rasta įrankių, kurie galėjo būti naudojami įsilaužimų metu: kūjų, laužtuvų.

Ekspertai, ištyrę rastus ginklus, nustatė, kad automobilių aikštelėje buvo šaudoma iš pistoleto, kuris rastas paslėptas minėtame bute.

Trys iš penkių sulaikytų įtariamųjų buvo suimti (gerokai vėliau kardomosios priemonės buvo sušvelnintos – uždėtos apykojės ir pan.). Policijos žiniomis, visi jie yra iš vienos kompanijos. Aikštelėje konfliktavo tarpusavyje. Manoma, kad konfliktas kilo dėl pinigų ir įtakos sferų. Neaišku, ar šaulys sąmoningai nesitaikė į savo oponentus, ar jis tiesiog nesugebėjo pataikyti.

Visi penki įtariamieji (gimę 1979, 1984, 1989, 1997 ir 1998 m.) ir anksčiau buvo žinomi teisėsaugai. Vyresnieji dėl vagysčių ir kt. teisti ne po vieną kartą ir Lietuvoje, ir užsienyje. Dviem iš jų taikytas Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas.

Baigus publikuoti „Metų seklio“ pasakojimų ciklą, DELFI skaitytojai galės balsuoti ir išrinkti labiausiai jiems patikusį tyrimą.

Foto: Panevėžio apskr.VPK