Monstrų orgija prie Šalčininkų: taip išniekintos merginos dar nebuvo matę, auka net bijojo prabilti

„Įvykio dieną grįžusi namo nukentėjusioji atrodė siaubingai: jos kūną dengė daugybinės mėlynės ir kitokie sužalojimai – apdraskymai, galva buvo šlapia, ji buvo kažkokia nesava, užsidariusi savyje, buvo be pėdkelnių, kitų apatinių rūbų bei apsirengusi ne savo drabužiais, – klausiau, kas atsitiko, tačiau ši prašė ją palikti ramybėje, matėsi, kad kažkas ją išniekino, po to ji dvi dienas išgulėjo lovoje nesikeldama“.

Taip apie dviejų Šalčininkų rajono gyventojų surengtos egzekucijos auką kalbėjo viena moteris, savo akimis mačiusi, kokį košmarą išgyveno nusikaltimo auka. Pareigūnai irgi neslepia – taip išniekintos moters jie dar nebuvo matę, ne ką mažiau stebino ir pačių monstrų elgesys po nusikaltimo: lyg nieko nebūtų nutikę jie toliau lėbavo kaime, o vėliau, kai buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn, visais įmanomais būdais bandė kratytis atsakomybės ir savo auką kaltino išsigalvojus nebūtus dalykus.

Išžaginta, išprievartauta ir išniekinta – jauna moteris apie tai, ką patyrė, ne iš karto išdrįso pasakyti teisėsaugos pareigūnams: tik teismo medicinos ekspertui ji prisipažino, kad du vyrai prieš ją naudojo ne tik fizinį smurtą, bet ir seksualinę prievartą.

Po šio vieną Šalčininkų rajono kaimą sukrėtusio įvykio pradėjo jau beveik dveji metai, tik dabar nusikaltimą įvykdę vyrai buvo pasiųsti atlikti bausmės – vienam jų – V. S. – buvo skirtas įkalinimas 7 metams, kitam – I. J. – 4 metų laisvės atėmimas. Jų vardų ir pavardžių baudžiamąją bylą neviešuose posėdžiuose išnagrinėjęs teismas neskelbia – taip siekiama apsaugoti nukentėjusiąją.

Šio nusikaltimo iniciatorius ir pagrindinis „veikėjas“ V. S. anksčiau buvo sulaukęs švelnesnės bausmės – Šalčininkų teismas už merginai surengtą egzekuciją buvo skyręs įkalinimą pusšeštų metų. Be to, Šalčininkų teismas nutarė, kad negalima teigti, jog nusikaltimą nuteistieji padarė būdami neblaivūs – nesvarbu, kad įvykio dieną be perstojo vartojo alkoholinius gėrimus, tačiau esą alkotesteriu tai nebuvo nustatyta.

Šios Lietuvos Respublikos vardu konstatuotos aplinkybės šokiravo prokuratūrą – Vilniaus apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Liutauras Rudzevičius, palaikęs valstybinį kaltinimą daugybėje rezonansinių bylų, Šalčininkų teismo nuosprendį apskundė Vilniaus apygardos teismui. Prokuroro skundas buvo patenkintas – ne tik V. S. sugriežtinta bausmė, bet ir konstatuota, kad nuteistieji nusikaltimą padarė būdami apsvaigę nuo alkoholio, be to, būtent akoholis turėjo įtakos nusikaltimo padarymui.

Taip pat teisėjų kolegija nutarė, kad nuteistųjų atsakomybę sunkina tyčiojimąsis iš nukentėjusio asmens, nors tai Lietuvos teismai konstatuoja itin retai.

„Pasityčiojimu iš nukentėjusiojo paprastai laikomi tokie atvejai, kai kaltininkas nusikaltimo padarymo metu atlieka nukentėjusiojo garbę ir orumą žeminančius veiksmus arba verčia jį patį atlikti tokius veiksmus prieš save, – nurodė Vilniaus apygardos teismo teisėjo Ernesto Rimšelio pirmininkaujama kolegija. – Šiuo konkrečiu atveju dalis bendrininkų V. S. ir I. J. atliktų neteisėtų veiksmų prieš nukentėjusiąją negali būti vertinami niekaip kitaip, o tik kaip žeminantys jos orumą. Pirmiausia po to, kai nukentėjusiosios kūnas buvo apdaužytas malka ir V. S. nepavyko atlikti natūralaus lytinio akto, į jos lytinius organus buvo įvestas butelis. Toliau sekė kiti itin ciniški ir įžeidžiantys veiksmai, kurie niekaip nesusiję nei su seksualinės prievartos metu paprastai esamu tikslu patenkinti lytinę aistrą, nei su siekiu palaužti nukentėjusiosios valią prievarta ar net smurtauti prieš nukentėjusį asmenį – I. J. nukentėjusiąją laikant ir užspaudus jai nosį, V. S. ant jos veido ir plaukų pradėjo šlapintis.

Galiausiai po visumos atliktų fizinio smurto ir kitų žeminančių veiksmų, pusnuogė ir negalinti pasipriešinti užpuolikams nukentėjusioji buvo ištempta į lauką ir tampoma ant suledėjusio sniego, taip padarant jai itin žymius kūno sužalojimus, kurie matyti ne tik iš byloje pateiktų nuotraukų, tačiau ir iš specialisto išvados.

Tokie ciniški ir įžeidžiantys veiksmai buvo atlikti po to, kai moteris savo noru nesutiko lytiškai santykiauti su vienu iš nuteistųjų, o tai rodo ne tiek nuteistųjų norą patenkinti savo lytinę aistrą, kiek siekį ją pažeminti.“

Nusikaltimas viename Šalčininkų rajono kaime buvo įvykdytas dar 2017 m. gruodžio 16 d. popietę – visa dieną girtavę vyrai nutarė „pasilinksminti“. Aukos nereikėjo toli ieškoti – kartu su jais buvo moteris, kuri taip pat vartojo alkoholinius gėrimus.

„Kai mes gėrėme, prie manęs pradėjo kabinėtis V. S., nes norėjo su manimi pasimylėti, bet aš atsisakiau, todėl jis tapo agresyvus ir dėl to vėliau prieš mane buvo atlikti daugybiniai smurtiniai veiksmai“, – nukentėjusioji sakė, kad neigiamą atsakymą išgirdęs V. S. ėmė dar labiau gerti, o po kiekvienos išgertos taurelės tapdavo dar agresyvesniu.

Vėliau, anot nukentėjusiosios, V. S. ir I. J. prieš ją panaudojo fizinį smurtą, išžagino ir seksualiai ją prievartavo. O viskas įvyko, kai nukentėjusioji nutarė išeiti į namus, – tada V. S. sugriebė ją už pakarpos ir spyrė į kairę akį, dėl ko ši nukrito ant grindų, o tada I. J. keliais prie grindų prispaudė jos rankas ir stipriai spaudė nosį, taip atėmė galimybę priešintis.

„Tada V. S. malka sudavė daugybę į įvairias kūno vietas, o vėliau nuo manes nuplėšė drabužius ir mane išžagino – bandžiau priešintis, bet I. J. laikė mano rankas prispaudęs prie grindų“, – sakė nukentėjusioji.

Kadangi lytinio akto V. S. taip ir nesugebėjo baigti, vyras nutarė iš moters išsityčioti – ją apšlapino, o paskui, paėmęs tuščią butelį nuo degtinės, ėmė kaišioti į lytinius organus.

Abu prievartautojai nepripažino jiems pateiktų kaltinimų, net bandė aiškinti, kad nedalyvavo jokiose išgertuvėse ir nieko apie prieš nukentėjusiąją panaudotą seksualinę prievartą nežino. Vėliau jie pareiškė, kad nukentėjusioji viską išsigalvoja – esą policijai iš karto nenurodė, jog buvo išžaginta.

Tačiau teismo tai neįtikino – medikai nusikaltimo aukai nustatė daugybę sužalojimų, o kalbėti apie jai surengtą egzekuciją nukentėjusioji tiesiog gėdijosi, be to, ilgą laiką po įvykio buvo šoko būsenoje. Ir tai, anot teisėjų, yra natūralu, tai patvirtina „tiek nuteistųjų naudotos smurto priemonės – malka, butelis, tiek suduotų smūgių skaičius ir plati sužeidimų lokalizacija, tiek neabejotinai ciniški veiksmai – veido ir plaukų apšlapinimas, butelio kišimas į lytinius organus, pusnuogės moters tampymas žiemos metu ant sniego“.

Bylą apeliacine tvarka išnagrinėjusi teisėjų kolegija taip pat pabrėžė, V. S. neteisėtas veikimas nėra atsitiktinis, priešingai, jis yra sistemingas ir rodo didesnį jo asmenybės pavojingumą.

„Nuteistasis praeityje 8 kartus baustas už administracinių nusižengimų padarymą, kurių dauguma susiję su alkoholio vartojimu – už alkoholio vartojimą viešoje vietoje, už automobilio vairavimą neblaiviam, už langų išdaužymą esant neblaiviam, – paskelbė Vilniaus apygardos teismas. – Taip pat minėtas asmuo baustas ir už melagingą policijos pareigūnų iškvietimą, automobilio vairavimą neturint teisės, įvykio metu nulaužiant elektros stulpą, kuris krito ant šalia buvusio ūkinio pastato stogo. Iki šioje byloje konstatuotų nusikaltimų padarymo V. S. taip pat buvo net 5 kartus teistas – triskart už svetimo turto pagrobimą įsibraunant į patalpą, vienąkart už automobilio vagystę ir jo vairavimą esant neblaiviam, o taip pat už fizinio skausmo sukėlimą ir grasinimą sunkiai sutrikdyti nukentėjusiojo sveikatą, V. S. įvykio metu buvus neblaiviam. Pažymėtina, jog už minėtų nusikalstamų veikų padarymą V. S. kas kartą buvo skiriamos vis griežtesnės laisvės apribojimo bausmės, tačiau tai nepakeitė nuteistojo elgesio ir nepaskatino atsisakyti tolesnio neteisėto veikimo bei piktnaudžiavimo alkoholiu.

Nagrinėjamu atveju, jo neteisėti smurtiniai ir seksualinės prievartos veiksmai buvo itin pavojingi ir ciniški. Nuteistasis, nukentėjusiajai atsisakius tenkinti jo lytinę aistrą, ne tik bandė atlikti lytinį aktą prievartiniu būdu, bet ir vartojo intensyvius bei itin pavojingus smurtinius veiksmus, ją žemindamas ir niekindamas (mušė naudodamas malką, lytiškai su ja santykiavo, į jos makštį kišo butelį, o vėliau šlapinosi ant nekentėjusiosios veido. Visa tai, turint omenyje, kad nuteistasis niekur nedirba, rodo, jog siekdamas pragyventi V. S. daro turtines nusikalstamas veikas, o būdamas neblaivus tampa agresyvus ir pavojingas.

Apie didelį V. S. asmenybės pavojingumą rodo ir faktai, jog netgi po to, kai prasidėjo baudžiamasis procesas nagrinėjamoje byloje, nuteistasis ir toliau darė turtines nusikalstamas veikas (apie tai liudija šiuo metu jau įsiteisėję teismo procesiniai sprendimai). Taigi net ir baudžiamasis persekiojimas bei galima itin žymi laisvės atėmimo bausmė nuteistojo neatgrasė nuo tolesnio nusikalstamo elgesio, todėl tokio asmens griežtesnis ir ilgesnis izoliavimas nuo visuomenės yra būtinas, siekiant ją apsaugoti nuo tolesnio šio asmens nusikalstamo elgesio.“

Tuo metu I. J. anksčiau buvo neteistas, tačiau jis taipogi ne kartą baustas už pažeidimus, kuriuos padarė būdamas neblaivus.

„Nuteistasis ne tik baustas už automobilio vairavimą neblaiviam, bet ir už nepaklusimą pareigūnų reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, kai jo neblaivumo laipsnis siekė 2,05 promilės, būdamas neblaivus I. J. praeityje atliko veiksmus, už kuriuos šiuo metu būtų taikoma net ir baudžiamoji atsakomybė“, – nurodė teismas.