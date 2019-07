Panevėžio policija ieško eismo įvykių liudininkų

Liepos 1 d., 16.48 val., Panevėžyje, Liepų al. ir Vilties g. nereguliuojamoje sankryžoje, susidūrė automobiliai „Fiat Stilo“ ir „Mercedes Benz“.

Be to, policija ieško ir birželio 25 d., 11.11 val., Panevėžyje, dviračių take pagal Nevėžio upę, įvykusio eismo įvykio liudininkų. Atkarpoje tarp Panevėžio bendruomenių rūmų ir Respublikos g. susidūrė du dviratininkai (moteris ir vyras).

Asmenis, mačiusius šių eismo įvykių aplinkybes bei galinčius suteikti kitos vertingos informacijos, prašome kreiptis į Panevėžio apskrities VPK Kelių policijos tarnybą, adresu Panevėžys, Beržų g. 46, 212 kab. paskambinti tel. 8 455 034 50.