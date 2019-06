Sudėtinga byla: vaikinas žuvo, vairuotoja tikina, kad į perėją jis įbėgo

Kauno apylinkės teismas tęsia tragiškos nelaimės aplinkybių nagrinėjimą. Praėjusių metų vasarą Kaune, Juozapavičiaus prospekte, Aidos Statkevičiūtės (gim. 1988 m.) vairuojamas automobilis „Audi Q5“ pėsčiųjų perėjoje parbloškė 16 metų jaunuolį, kuris netrukus mirė.

Nelaimė įvyko praėjusių metų liepos 31 d. Žemuosiuose Šančiuose.

Vaikino gyvybę nusinešusi nelaimė užfiksuota apie 14.40 val., A. Juozapavičiaus prospekte. Moters vairuotas automobilis „Audi Q5“ važiuodamas antrąja eismo juosta, pėsčiųjų perėjoje parbloškė 16 metų jaunuolį, kuris tos pačios dienos vakarą ligoninėje mirė.

Kaltę pripažino iš dalies

Policija atliekant eilę ikiteisminio tyrimo veiksmų apklausė ne vieną liudininką. Ekspertai nustatė, kad A. Statkevičiūtė įvykio metu važiavo 56-68 km/val. greičiu. Moteris savo kaltę pripažįsta iš dalies.

„Manau, kalta esu iš dalies. Manau, kaltas iš dalies yra ir vaikinas, kuris įbėgo į perėją. Pirma eismo juosta važiavo autobusas, kuris nestabdė – jis važiavo, nestovėjo. Tikrai nesitikėjau, kad kažkas išbėgs į gatvę“, - pasakojo moteris ir pridūrė, kad per 10 metų neturėjo nė vienos avarijos. Moteris per šį laikotarpį už KET pažeidimus buvo bausta du kartus.

Po avarijos šoke atsidūrusi moteris net neprisiminė, kokiu numeriu kviesti pagalbą – ji nuėjo pas autobuso vairuotoją ir paklausė kokiu numeriu skambinti, tačiau pagalbą jau buvo iškvietę praeiviai.

„Tokio jausmo dar nebuvau patyrusi. Noriu labai atsiprašyti visų artimųjų“, - jau pirmajame teismo posėdyje atsiprašė moteris, kuriai sunkiai sekėsi tramdyti emocijas.

Jos teigimu, tai, kad, vaikinas išbėgo į gatvę, patvirtino ir autobuso vairuotojas.

„Autobuso vairuotojas man pasakė tą patį – vaikinas išbėgo į perėją. Pats autobusas sustojo tik už perėjos“, - teigė A. Statkevičiūtė. Moteris spėjo, kad vaikinas manė spėsiantis prabėgti prieš autobusą, tačiau nematė, kad antra eismo juosta važiuoja „Audi“.

„Autobusas važiavo lėtai, tačiau aš maniau, kad lėtėja prieš sustojimą. Mano klaida buvo, kad aš nesulėtinau greičio“, - pripažino moteris.

A. Statkevičiūtė tikino, kad avarijos metu nesinaudojo mobiliuoju telefonu. Vairuotoja tikino, kad tai buvo įrodyta ir ikiteisminio tyrimo metu.

Tą patį vakarą moteris apsilankė ligoninėje ir teiravosi apie vaikino būklę.

Beje, ikiteisminio tyrimo metu mergina savo kaltės nepripažino, tačiau bylai pasiekus teismą savo poziciją kiek pakeitė.

Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 str. 5 d., už kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisyklių pažeidimą, kuomet įvyko eismo įvykis ir žuvo žmogus, vairuotojai gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Antrojo skyriaus prokurorai.

Vairuoti nebegali

Pirmajame posėdyje nukentėjusiųjų atstovas paprašė apriboti A. Statkevičiūtės teisę į visą turimą turtą bei sustabdyti leidimą vairuoti transporto priemones iki tol, kol teismas išnagrinės bylą bei paskelbs sprendimą.

A. Statkevičiūtė advokatė teigė, kad iš kaltinamosios jau yra paimtas vairuotojos pažymėjimas ir ji vairuoti teisės kol kas neturi.

Iš viso nukentėjusiais šioje byloje prašoma pripažinti 8 žuvusio artimuosius, kurie pareiškė civilinius ieškinius. Bendra jų suma siekia apie 150 tūkst. Eur.

„Aš suprantu, kad tėvai išgyvena, tačiau manau, kad ieškiniai per dideli. Be to manau, kad neturėtų žala būti mokama dėdėms, tetoms... Sutinku, kad žala gali būti mokama mamai, tėčiui, broliui. Dėl turtinės žalos su viskuo sutinku“, - teigė A. Statkevičiūtė.

Šiuo metu A. Statkevičiūtė yra motinystės atostogose - viena augina sūnų.

Kaip pasakojo žuvusio paauglio teta, vaikinas gyveno ne Lietuvoje, o kasmet dviem mėnesiams atvykdavo aplankyti motinos. Lemtingą dieną jis kartu su giminaičiais buvo paplūdimyje ties Nemunu. Tuomet vaikinas vienas išėjo link namų.

Teta teigė, kad berniukas buvo labai atsakingas ir negalėjo pasielgti neatsakingai, tai yra bėgti per perėją.

„Aš manau, kad ji skriejo dideliu greičiu ir tiesiog nieko nematė. Jei vairuotojas būtų atsakingas, jis ties perėja pristabdytų. Aš taip darau. Aš manau, kad tą patį turėjo padaryti ir kaltinamoji“, - kalbėjo teta, pareiškusi 10 tūkst. Eur ieškinį.