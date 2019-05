Labiausiai ieškomų nusikaltėlių sąraše – dar du lietuviai už graiką siūloma 1 mln. eurų premija

Europos ieškomiausiųjų bėglių sąraše, kurį skelbia Europolas, yra ir du lietuviai: Denas Vaitkevičius ir Algimantas Ringaila. Šie asmenys yra ir Lietuvos policijos skelbiamame ieškomiausiųjų dešimtuke, kuriame gegužės 24-ąją įvyko pasikeitimų.

Šiaulietis D. Vaitkevičius (gim. 1993 m.) jau dvejus metus ieškomas įtariant neteisėtu laisvės atėmimu ir nužudymu.

Įtariama, kad 2017-ųjų gegužę D. Vaitkevičius su dviem bendrininkais (savo tėvu Vaclovu ir Pauliumi Tamoševičiumi) pagrobė bei nužudė į Šiaulius išvykusį kaunietį Egidijų Sabulį.

Tais pačiais metais vyresnysis Vaitkevičius buvo sulaikytas Ispanijoje. Toje šalyje rastas nužudytas P. Tamoševičius. O D. Vaitkevičius slapstosi iki šiol.

Foto: Europol

Vienas iš svarbiausių „agurkinių“

Algimantas Ringaila (gim. 1979 m.) yra laikomas vienu iš Kauno Agurkinių gaujos vadeivų (pravardės Čikis ir Algeška). Nuo 2014-ųjų jis ieškomas dėl dalyvavimo nusikalstamo susivienijimo veikloje, labai didelio masto narkotikų kontrabandos ir nužudymo.

Foto: Europol

Sulaikius gaujos narius Čikis ilgai tylėjo. Tačiau keletą mėnesių praleidęs tardymo izoliatoriuje sutiko bendradarbiauti su teisėsauga. Davė parodymus apie daugybę gaujos narių, tame tarpe ir apie savo draugą, pagrindinį Agurkinių vadeivą Saulių Velečką. 2017 m. balandį A. Ringaila buvo išleistas iš tardymo izoliatoriaus. O atėjus vasarai jis pabėgo iš šalies. Kalbama, kad prieš tai iš savo buvusių bendrininkų žmonų ir sugyventinių išviliojo didžiules sumas (neva kyšiams ir pan.).

Lietuviškasis dešimtukas

Lietuvos policijos departamento skelbiamame ieškomiausiųjų dešimtuke penktadienį įvyko pasikeitimų – iš jo išimtas šiomis dienomis Airijoje sulaikytas Marius Civinskas, kuris dėl žmogžudystės buvo ieškomas 13 metų. Vietoj jo dešimtuke artimiausiu metu turėtų atsirasti Renaldas Kanys, įtariamas dalyvavimu tarptautinėje narkotikų kontrabandininkų gaujoje.

Be jau minėtų D. Vaitkevičiaus, A. Ringailos ir R. Kanio, ieškomiausiųjų sąraše yra dar šeši vyrai ir viena moteris.

Neringa Jakelaitienė (gim. 1978 m.), kurios paiešką prieš daug metų paskelbė Klaipėdos apskrities policija, nusikaltimą įvykdė dar 2006 m. Už tai, kad kankindama ir visuomenei pavojingu būdu pasikėsino nužudyti ją atstūmusį buvusį draugą (apipylė jį benzinu ir padegė, vyras išsigelbėjo nubėgęs į vonią ir užsigesinęs, tačiau apdegė 52 proc. kūno), N. Jakelaitienei teismas skyrė penkis su puse metų laisvės atėmimo. Bet bausmės ji neatliko – pabėgo iš Lietuvos.

Dešimtuke taip pat yra buvę banko „Snoras“ savininkai Raimondas Baranauskas ir Vladimiras Antonovas. Banką išvogę ir sužlugdę veikėjai įtariami didelės vertės turto pasisavinimu ir žinomai netikrų dokumentų panaudojimu organizuotoje grupėje.

Nuo 2017-ųjų liepos Kauno policija ieško Arūno Stiklioraičio (gim. 1986 m.). Jis nuteistas už nužudymą ir sunkų sveikatos sutrikdymą, tačiau nuo 11 metų laisvės atėmimo bausmės vykdymo irgi pasislėpė.

Daugybę kartų už vagystes ir plėšimus Skandinavijoje teistas A. Stiklioraitis Lietuvoje nuolat pažeidinėjo Kelių eismo taisykles, vairuodavo girtas. Kol galiausiai Kaune, Karaliaus Mindaugo ir A.Juozapavičiaus prospektų sankryžoje jis rėžėsi į „Opel Astra“, kurį vairavo 23 metų mergina. Ji buvo sunkiai sužalota, o kartu važiavęs jos sužadėtinis žuvo. Nustatyta, kad A. Stiklioraitis važiavo tris kartus viršydamas leistiną greitį - per miestą jis lėkė 150 km/val. greičiu. Be to, jis neturėjo teisės vairuoti.

Už labai didelio narkotikų kiekio kontrabandą nuteisto Aurimo Bulbašovo (gim. 1983 m.) paiešką Telšių apskrities policija paskelbė dar 2012 m. Dešimtuke yra ir dar vienas Telšių policijos ieškomas nusikaltėlis – Vytenis Kasperavičius (gim. 1992 m.). Jis ieškomas nuo 2016-ųjų spalio. Nuteistas už narkotikų platinimą ir svetimo turto pagrobimą.

Vyriausias dešimtuke esantis ieškomasis - Sergejus Semikinas (gim. 1962 m.). Įtariant labai didelio narkotikų kiekio kontrabanda jo nuo 2017-ųjų vasario ieško Klaipėdos apskrities policija.

Europolo sąraše siūlomos premijos

Už keturis iš 43 Europoje ieškomiausių bėglių siūlomos premijos. Pinigai siūlomi už informaciją, padėsiančią sučiupti šiuos nusikaltėlius.

Menkiausiai įvertintas Austrijos policijos dėl žmogžudystės ir sunkaus kūno sužalojimo ieškomas Friedrichas Felzmannas – 5 eurų.

Už informaciją apie Austrijos ieškomą Tiborą Foco, ieškomą už žmogžudystę ir sunkų kūno sužalojimą, siūloma 20 tūkst. eurų.

Už marokietį iš Danijos Ridouaną Taghį (žmogžudystė ir sunkus kūno sužalojimas) - 100 tūkst. eurų.

Didžiausia premija - milijonas eurų - siūloma už iš kalėjimo pabėgusį graiką Vasileios Palaiokostas. Jo nusikaltimų sąrašas didžiulis: žmogžudystės, sunkūs kūno sužalojimai, ginkluoti apiplėšimai, žmonių grobimas dėl išpirkos, terorizmas ir t.t.