Policija išaiškino 22 asmenų ginkluotą susivienijimą: vertėsi kontrabanda, įtariami Bugavičiaus nužudymu papildyta

Trečiadienį spaudos konferencijos metu Lietuvos policija paskelbė, kad bendradarbiaujant su užsienio pareigūnais buvo išaiškinta tarptautinė ginkluota grupuotė. Sulaikytieji, įtariama, užsiėmė ginklų ir narkotikų kontrabanda, pinigų plovimu bei organizavo kauniečio Deimanto Bugavičiaus nužudymą.

Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas spaudos konferencijoje pranešė, kad gausios Lietuvos policijos pajėgos, kartu su užsienio policijos pajėgomis, išaiškino vieną didžiausių pastarojo metų policijos operacijų.

Jos metu buvo išaiškintas tarptautinis ginkluotas nusikalstamas susivienijimas. Linas Pernavas informavo, kad minima grupuotė, įtariama, įvykdė Deimanto Bugavičiaus nužudymą, kuris ir padėjo išaiškinti šį nusikalstamą susivienijimą.

Pasirodo, kad policijos operacijos metu buvo sulaikyti net 22 (didžioji dalis Lietuvos piliečių) įtariamieji.

LR generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir koprupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Martynas Jovaiša informavo, kad Lietuvoje buvo sulaikyti penki asmenys, kitus įtariamuosius pareigūnai sulaikė kitose užsienio šalyse.

Sulaikyti asmenys įtariami įvykdę nužudymą bei ginklų, narkotikų disponavimą dideliais kiekiais, be viso to jie, įtariama, plovė ir pinigus. Be to, minėtos grupuotės nariai įtariami tarptautiniu mastu organizavę ir sistemingai vykdę pinigų ,,plovimą“ labai didelėmis sumomis, t. y. nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą. Tarptautinio tyrimo surinktais duomenimis organizuotas susivienijimas vien per paskutinį laikotarpį galėjo ,,išplauti“ virš 600 mln. eurų, gautų iš nusikalstamų veikų.

L. Pernavas paudos konferencijos metu atskleidė, kad grupuotės lyderis buvo sulaikytas Ispanijoje, pasirodo, kad jis taip pat Lietuvos Respublikos pilietis.

Gausios policijos pareigos įvykdė apie 40 kratų, anot pareigūnų, kompleksinių tyrimo veiksmų metu išimta daugiau nei 8 mln. eurų vertės grynųjų pinigų, juvelyrinių dirbinių, aukso luitų, deimantų, prabangių automobilių, rastos ir užfiksuotos narkotinių, psichotropinių medžiagų slėptuvės, kiti tyrimui reikšmingi objektai.



Taip pat Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Rolandas Kiškis žiniasklaidos atstovams pranešė, kad išaiškinant šį tarptautinį ginkluotą susivienijimą dalyvavo Lietuvos, Lenkijos, Ispanijos, Estijos ir Jungtinės Karalystės teisėsaugos pareigūnai.

Policija informavo, kad gausios pareigūnų pajėgos atliko slaptą policijos operaciją prieš pavojingiausios formos organizuotą nusikalstamumą – tarptautiniu mastu veikiantį ginkluotą nusikalstamą susivienijimą. Operaciją koordinavo tarptautinės teisėsaugos agentūros – Europolas ir Eurojustas, o joje dalyvavo daugiau nei 450 pareigūnų. Europolo vertinimu, tai stambiausia pastarojo meto tokio pobūdžio operacija Europoje.

Spaudos konferencijoje R. Kiškis pabrėžė, kad ši sulaikyta grupuotė nebuvo tradicinė. Anot jo, šiuolaikiniai grupuočių nariai migruoja iš grupuotės į grupuotę.

Pasirodo, kad sulaikymo operacija vyko gegužės 15 – 16 dienomis. Šis tyrimas užtruko daugiau nei trejus metus. Už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos.

DELFI primena, kad D. Bugavičius (gim. 1988 m.) buvo gerai žinomas Kauno kriminalinis veikėjas, susijęs su organizuotu nusikalstamumu. Be to, jis buvo žinomas ir kaip grupės „Naujosios pupytės“ narės Vitos Jakutienės itin artimas draugas (jau po D. Bugavičiaus mirties ji pagimdė jo vaiką).

D. Bugavičius buvo sušaudytas 2015-ųjų lapkritį Kaune, Šilainiuose, automobilyje prie kotedžo, kurį nuomojosi. Naktį žudikai apšaudė automobilį „Mercedes“, prie kurio vairo buvo D. Bugavičius. Šalia sėdėjo V. Jakutienė, tačiau kulkos jos nekliudė.

Vienu pagrindinių „Agurkinių“ gaujos veikėju laikytas D. Bugavičius (jis buvo ir „Agurkinių“ lyderio Sauliaus Velečkos asmeninis sargybinis) buvo suvarpytas kulkomis, kelios iš jų pataikė į širdį.