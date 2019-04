Paskelbtas nuosprendis mokyklinio autobuso vairuotojui, nepalydėjusiam vaiko į kitą kelio pusę

Tauragės apylinkės teismas (Šilutės rūmai) vienerių metų laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant, skyrė Šilalės rajono gyventojui, kuris pažeidė transporto eismo saugumo taisykles ir dėl to žuvo vaikas. Nuteistasis per visą bausmės atidėjimo laiką turės neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be jo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo bei atsiprašyti nukentėjusiųjų.

Teismas nustatė, kad mokyklinio autobuso vairuotojas, turėdamas pareigą palydėti į kitą kelio pusę jaunesnius kaip 10 metų vaikus, vieną 2015 m. gegužės mėnesio dieną, sustojęs kitoje gatvės pusėje nei buvo mažamečio namai, to nepadarė ir leido vaikui pačiam bėgti per kelią. Dėl šios priežasties mažametis buvo partrenktas ir mirtinai sužalotas pravažiuojančio automobilio, praneša Tauragės apylinkės teismas. Susiję straipsniai Vaikus vežti ketinęs girtas mokyklinio autobusiuko vairuotojas jautėsi puikiai Sutrikdytas eismas „Via Baltica“ kelyje: susidūrė mokyklinis autobusas ir krovininis automobilis Vyras teisme savo kaltės nepripažino ir paaiškino, kad daug metų vežioja mokinius, žino, kad turi pervesti per kelią jaunesnius nei 10 metų vaikus, tačiau mokyklos vadovybė jam nedavė mokinių sąrašo su jų amžiumi. Tądien išlipančiam berniukui pasakė, kad šis būtų atsargus. Šis greit išlipo ir nubėgo už autobuso galo. Kiek jam buvo metų, vyras teigė nežinojęs. Teismas nusprendė, kad vyro kaltė padarius nusikaltimą visiškai įrodyta nukentėjusiųjų – žuvusio vaiko tėvų, liudytojų parodymais, byloje esančiais dokumentais, kita bylos medžiaga. Skirdamas bausmę teismas įvertino, kad vairuotojas padarė neatsargų nusikaltimą, teisiamas pirmą kartą, neturi galiojančių administracinių nuobaudų. Taip pat iš dalies tenkintas žuvusio vaiko tėvų civilinis ieškinys ir iš mokyklos, kurioje dirbo vairuotojas, priteista po 8 000 eurų kiekvienam neturtinės žalos atlyginimo. Šį nuosprendį galima skųsti Klaipėdos apygardos teismui. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui.

